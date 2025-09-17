Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Rodríguez (izquierda), camarero del Txofre Taberna de Gros. TXOFRE TABERNA

El emotivo adiós a Fran, conocido hostelero de San Sebastián: «Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino»

La familia del Txofre Taberna de Gros se ha despedido de su compañero con un bonito mensaje tras su fallecimiento este martes

Javier Medrano

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:09

La familia del Txofre Taberna del barrio donostiarra de Gros ha querido tener un último adiós con Fran, compañero y reconocido hostelero de San Sebastián fallecido este martes a los 57 años de edad, a quien han dirigido unas bonitas palabras de despedida.

Tanto a través de las redes sociales del bar como de una emotiva esquela, sus compañeros han recordado la figura de Francisco Rodríguez Pego a quien han descrito como un «magnífico camarero y mejor persona».

«Hoy, la cocina se ha parado en seco y la barra se ha quedado vacía al conocer el repentino fallecimiento de nuestro compañero Fran. Magnífico camarero y mejor persona, tu presencia nos ha llenado el bar de alegría y humor todo este tiempo que hemos podido disfrutar de tu profesionalidad y y personalidad», ha señalado Txofre Taberna a través de una publicación en su cuenta de Instagram que se ha llenado de decenas de comentarios de clientes y vecinos del barrio de Gros, donde Fran era muy querido.

Además del homenaje en redes sociales, que ha ido acompañado de imágenes de Fran con el resto de la plantilla de Txofre Taberna, antiguo bar Txofre Berri en la calle Gloria y donde hace un año se instaló el histórico Ezkurra; el establecimiento hostelero ha dedicado una bonitas palabras al trabajador en la esquela que recoge este miércoles El Diario Vasco.

«Siempre alegre, atento y bromista, la barra ha brillado con tu luz. Mila esker de corazón por el ambiente y las risas. Qué bonito ha sido trabajar contigo. Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino. Maite Zaitagu. Txofre Taberna zue lankideak».

El funeral por la memoria de Francisco Rodríguez Pego tendrá lugar este jueves 18 de septiembre a las siete y media de la tarde en la iglesia María Auxiliadora de Intxaurrondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  6. 6 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El emotivo adiós a Fran, conocido hostelero de San Sebastián: «Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino»

El emotivo adiós a Fran, conocido hostelero de San Sebastián: «Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino»