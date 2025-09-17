El emotivo adiós a Fran, conocido hostelero de San Sebastián: «Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino» La familia del Txofre Taberna de Gros se ha despedido de su compañero con un bonito mensaje tras su fallecimiento este martes

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:09

La familia del Txofre Taberna del barrio donostiarra de Gros ha querido tener un último adiós con Fran, compañero y reconocido hostelero de San Sebastián fallecido este martes a los 57 años de edad, a quien han dirigido unas bonitas palabras de despedida.

Tanto a través de las redes sociales del bar como de una emotiva esquela, sus compañeros han recordado la figura de Francisco Rodríguez Pego a quien han descrito como un «magnífico camarero y mejor persona».

«Hoy, la cocina se ha parado en seco y la barra se ha quedado vacía al conocer el repentino fallecimiento de nuestro compañero Fran. Magnífico camarero y mejor persona, tu presencia nos ha llenado el bar de alegría y humor todo este tiempo que hemos podido disfrutar de tu profesionalidad y y personalidad», ha señalado Txofre Taberna a través de una publicación en su cuenta de Instagram que se ha llenado de decenas de comentarios de clientes y vecinos del barrio de Gros, donde Fran era muy querido.

Además del homenaje en redes sociales, que ha ido acompañado de imágenes de Fran con el resto de la plantilla de Txofre Taberna, antiguo bar Txofre Berri en la calle Gloria y donde hace un año se instaló el histórico Ezkurra; el establecimiento hostelero ha dedicado una bonitas palabras al trabajador en la esquela que recoge este miércoles El Diario Vasco.

«Siempre alegre, atento y bromista, la barra ha brillado con tu luz. Mila esker de corazón por el ambiente y las risas. Qué bonito ha sido trabajar contigo. Estarás siempre en el bar, en cada zurito y vino. Maite Zaitagu. Txofre Taberna zue lankideak».

El funeral por la memoria de Francisco Rodríguez Pego tendrá lugar este jueves 18 de septiembre a las siete y media de la tarde en la iglesia María Auxiliadora de Intxaurrondo.