El edificio hace esquina con la calle Bengoetxea y su diseño y ornamentación gradúan el diálogo entre el cauce del río y la ciudad.
La ciudad y sus arquitecturas

Ecos neoplaterescos frente al Urumea

Okendo 12 ·

Entre la plaza y el río, Cendoya levantó en 1920 una esquina de arenisca que respira dos atmósferas: la monumentalidad abierta y la escala doméstica del Ensanche con balcones curvos y una torre octogonal

Mario Domínguez

Arquitecto. Máster en Gestión de Patrimonio Cultural

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:18

El edificio actual de Okendo 12, proyectado en 1920 por Eugenio Pedro Cendoya Oscoz (Villabona, 1894), se sitúa entre el borde fluvial –con el teatro ... Victoria Eugenia, neoplateresco monumental, y el hotel María Cristina, eclecticismo afrancesado– y la densidad de manzana del Ensanche Goicoa. Una vez más, en esta ciudad de encuentros de agua y tierra, el arquitecto manejó la trama urbana como el arte de leer el lugar. Un juego cuyas piezas del tablero serían diferentes ambientes urbanos, diferentes atmósferas de lo edificado, que en este caso concreto se enfrentan al borde de un río a punto de desembocar. El trabajo de Cendoya es tomar los buriles del tamaño y del estilo, y fraguar el paso de una a otra atmósfera como si fuera algo natural.

