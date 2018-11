Dudas sobre los criterios para mejorar la accesibilidad Viernes, 16 noviembre 2018, 06:37

Rocío Peña, la hija del autor de la plaza del Peine del Viento, no rechaza que se actúe para mejorar la accesibilidad a este entorno, pero critica que no exista un criterio claro de intervención. La actuación que se llevará a cabo antes de fin de año, según informó el alcalde, consistirá en rellenar las juntas y limar las asperezas de los adoquines sin alisarlos totalmente. «¿Pero quién dirige hasta dónde llega el pulido? ¿Será el propio operario? ¿Se aplicará el relleno sobre toda la plaza o solo en un parte? Ese es para mí el problema, que no hay un criterio claro», apunta. Opina que hay que comprender la obra en su conjunto y que debe haber unos técnicos e historiadores que lo valoren y den garantías.