Representación del asalto a la ciudad llevaba a cabo por Donostia Sutan 1813 en el año 2023. Iñigo
San Sebastián

Donostia Sutan 1813 rememora la quema de la ciudad con cuatro actos de recuerdo

El evento central que organiza la asociación, el teatro itinerante sobre el asalto y destrucción, se celebra el sábado 30 a partir de las 20.00 horas en la Parte Vieja

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 06:18

Este próximo domingo es 31 de agosto, fecha en la que se cumplen 212 años del asedio, destrucción y quema de Donostia por parte de ... las tropas anglo-portuguesas. Para conmemorar los hechos, la asociación Donostia Sutan 1813, junto a otros organismos de la ciudad, ha organizado varios actos con los que recordar lo que sucedió en aquellas fechas e incidir en la recuperación de la memoria histórica de lo acontecido.

