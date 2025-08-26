Donostia Sutan 1813 rememora la quema de la ciudad con cuatro actos de recuerdo

Este próximo domingo es 31 de agosto, fecha en la que se cumplen 212 años del asedio, destrucción y quema de Donostia por parte de ... las tropas anglo-portuguesas. Para conmemorar los hechos, la asociación Donostia Sutan 1813, junto a otros organismos de la ciudad, ha organizado varios actos con los que recordar lo que sucedió en aquellas fechas e incidir en la recuperación de la memoria histórica de lo acontecido.

El primero de los eventos tendrá lugar el jueves a las 19.00 horas en la plaza de la Trinidad con el acto 'Bertso musikatuak' con la participación de los bertsolaris Beñat Gaztelumendi, Uxue Alberdi y Aner Peritz. Unai Gaztelumendi será el encargado de poner los temas y actuarán los músicos Beñat Antxustegi y Eneko Sierra.

El sábado celebrarán su acto principal, un teatro itinerante que se celebrará por las calles de la Parte Vieja desde las 20.00 con inicio en la iglesia de San Vicente. «En el teatro se escenificarán momentos previos a la destrucción de Donostia, la masacre del 31 de agosto, así como los días posteriores», indican desde Donostia Sutan. Al día siguiente, colocarán por el barrio paneles informativos de lo acontecido en 1813 y se repartirán revistas con el mismo tema. Por último, el 5 de septiembre, se realizara la 'Zuzi martxa' (marcha de antorchas) por la calle 31 de Agosto a las 20.00. «Este año en todos los actos se hará mención al genocidio que está sufriendo la población palestina a manos de Israel. Donostia en 1813 sufrió una masacre que denunciamos año tras año y nos parece de justicia denunciar la masacre que está padeciendo el pueblo palestino», indican los organizadores.

Conferencia de Leclercq

Por su parte, Donostia 31 Kultur Taldea y la Asociación de Amigos del Museo San Telmo organizan el viernes 29 a las 19.00 horas una conferencia titulada: 'El Asalto (31 agosto 1813). Restos de la Batalla. Cañones de San Telmo' que ofrecerá el historiador José María Leclercq. El también presidente de Donostia 31 Kultur Taldea expondrá cómo se desarrolló el asalto, sus protagonistas, curiosidades y consecuencias. La entrada al acto es gratuita.