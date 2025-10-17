Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad

El Ayuntamiento de San Sebastián ha comunicado este viernes la instalación de dos nuevos radares de control de velocidad en la avenida Alcalde Jose Elosegui ( ... alto de Miracruz, frente a Arzak) y la avenida de Navarra, a altura del centro escolar Jesuitak. En ambos casos la velocidad máxima será de 30 km/h. Desde el Departamento de Movilidad señalan que una vez instalados, estos nuevos radares comenzarán a multar durante los próximos días a los vehículos que excedan la velocidad permitida en ambas vías.

Desde 2021, y tras el cambio normativo implantado por la Dirección General de Tráfico, Donostia es una 'Ciudad 30', lo que implica que cerca del 90% de las vías urbanas cuenta con una limitación de 30 km/h. Aquellas con una mayor velocidad permitida (40 km/h-50 km/h) son las vías de entrada a la ciudad o las que conforman el eje prioritario para el transporte público.

Además de los dos nuevos rádares, Movilidad también ha sustituido la cabina situada junto al edificio de Onkologiko en el paseo Dr. Begiristain.

Con estas modificaciones, Donostia contará con un total de 12 ubicaciones de radar, además de un radar móvil que opera en toda la ciudad.

La función principal de estos dispositivos es garantizar la seguridad vial en la ciudad, disuadiendo a las personas conductoras de circular a mayor velocidad de la permitida y prevenir la siniestralidad, por el bien de toda la ciudadanía. «Los puntos de control están ubicados en las zonas detectadas como más vulnerables, como entornos escolares, hospitalarios o aquellos que por las condiciones de la vía, trazados o ubicación suelen concentrar niveles altos de incumplimiento», señala Olatz Yarza, concejala de Movilidad. Estos radares permiten además controlar ambos sentidos de la circulación y en múltiples carriles.

En cuanto a los radares pedagógicos que se han instalado en otras ocasiones en la ciudad (alto de Miracruz y Jesuitak), «se han detectado altos niveles de incumplimiento, lo que ha llevado a sustituirlos por otros sancionadores, con el objetivo de proteger esos entornos», señala la edil jeltzale. Además, el Ayuntamiento «está en continuo análisis de las vías urbanas para detectar otras posibles ubicaciones que requieran de este tipo de medidas disuasorias».

Casi 2.000 multas en 6 meses

A lo largo del primer semestre del año, en Donostia los radares captaron un total de 1.994 infracciones a través de las distintas modalidades (1.751 por radar fijo y 243 por radar móvil), lo que supone una media de 11 multas al día frente a los aproximadamente 320.500 movimientos de vehículos motorizados al día que se contabilizan en la ciudad.

Tal y como establece la DGT, las sanciones por este tipo de infracciones oscilan entre los 100 € y los 600 €, además de una posible retirada de puntos. En los casos más graves (superar en 60 km/h el límite establecido en vía urbana) puede incluso tener consecuencias penales.