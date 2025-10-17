Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad

La cabina para mejorar la seguridad vial en Gros está situada a la altura del centro escolar Jesuitak. Además, se va a sustituir el radar situado junto al Onkologikoa

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:49

El Ayuntamiento de San Sebastián ha comunicado este viernes la instalación de dos nuevos radares de control de velocidad en la avenida Alcalde Jose Elosegui ( ... alto de Miracruz, frente a Arzak) y la avenida de Navarra, a altura del centro escolar Jesuitak. En ambos casos la velocidad máxima será de 30 km/h. Desde el Departamento de Movilidad señalan que una vez instalados, estos nuevos radares comenzarán a multar durante los próximos días a los vehículos que excedan la velocidad permitida en ambas vías.

