Donostia y Gobierno Vasco, un nuevo modelo de colaboración con intercambio de terrenos

«El dinero del Gobierno Vasco debe destinarse a construir los pisos, no a pagar por los terrenos en los que estos se levantan si ... son públicos». Esta premisa y la idea de que «al ciudadano no le importa si la promoción es del Gobierno o del Ayuntamiento, lo que le importa es que haya más viviendas y a precios asequibles» son las que guían el nuevo esquema de colaboración entre el departamento de Vivienda del Ejecutivo autonómico desde la llegada de Denis Itxaso como consejero y el Ayuntamiento de la capital de Gipuzkoa.

Un entendimiento recuperado ya con Eneko Goia y que su sucesor, Jon Insausti, parece dispuesto a conservar tras la reunión que ambos dirigentes mantuvieron este pasado jueves en la que, entre otras cuestiones, se comprometieron a recuperar y desarrollar el proyecto urbanístico de Auditz Akular.

Para llevar adelante los 3.000 pisos proyectados entre Altza y Pasai Antxo, Vivienda aboga por insistir en esa vía de «cooperación leal» que «contemple la cesión de suelos por parte del Ayuntamiento» en los que el Gobierno Vasco destinaría recursos para la construcción de los edificios. Sería, en todo caso, una cesión de ida y vuelta. «El departamento posee suelos en Antondegi (Martutene) con una superficie de 286.850 metros cuadrados capaces de albergar 1.110 viviendas protegidas que está dispuesto a poner sobre la mesa como parte de su patrimonio de suelo en la ciudad si fuera necesario», explica Itxaso. El consejero añade que «sea cual sea el modelo de colaboración, el Gobierno Vasco necesita una superficie relevante de terreno sobre la que poder actuar, como ya estamos haciendo en la playa de vías de Easo (500 viviendas protegidas) o Txomin Enea (400). Promociones de vivienda pública en suelos que o pertenecían ya al Gobierno Vasco o han sido cedidos por el Ayuntamiento.

Donostia propuso a comienzos de año a Vivienda doce solares en los que poder levantar hasta 8.400 pisos

Ya a comienzos de año este periódico adelantó que tras años de desencuentro, cuyo máximo exponente es que el Gobierno Vasco lleva más de una década sin promover vivienda en la capital de Gipuzkoa (la última promoción de VPO autonómica fueron 70 viviendas sociales en Morlans, acabadas en 2013), Donostia ofreció al Ejecutivo autonómico un total de doce terrenos de propiedad municipal en los que se podrían construir cerca de 5.200 pisos protegidos, además de otros 3.200 de iniciativa libre.

De Rodil a la vega del Urumea

La oferta incluía desde pequeñas parcelas como una en la calle Rodil de las faldas de Ulia, donde se proyecta levantar 47 pisos (9 de ellos de VPO), hasta la cesión de parte del suelo y los derechos edificatorios en vastas superficies como la de Auditz Akular o Cuarteles de Loiola.

La oferta se produjo en el marco de los encuentros que Ayuntamiento y Gobierno Vasco mantuvieron esos meses de cara a la declaración de Donostia como zona tensionada.

El Gobierno Vasco ofrece a la ciudad 286.850 metros de Antondegi (Martutene) capaces de albergar 1.110 viviendas protegidas

Dos de esos solares ya habían sido cedidos a finales del año pasado. Se trata de sendas parcelas en Riberas de Loiola y Morlans donde Vivienda prevé construir en torno a 250 apartamentos dotacionales para jóvenes y/o mayores.

Los otros siete terrenos se localizan en Loiola (Ciudad Jardín), Jolastokieta (Herrera), la playa de vías de Euskotren en Easo, y a lo largo de la vega del Urumea en Martutene -Txomin Enea (cárcel), Antzieta, Sarrueta y Apostolado-.