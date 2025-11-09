Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La idea presentada por el Gobierno Vasco plantea edificios de más alturas para adaptarse a la orografía y poder mantener más espacio verde. Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco plantea sumar un polo tecnológico a los 3.000 pisos de Auditz Akular en San Sebastián

Vivienda aspira a acelerar los plazos del proyecto urbanístico ante la urgencia habitacional de Donostia y presenta una propuesta alternativa a la de 2011, abierta a negociación, más barata, rápida y con más espacio verde

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

El proyecto de Auditz Akular entre San Sebastián y Pasai Antxo revive. Y esta vez parece que en serio, espoleado por la crisis de escasez ... de vivienda en la ciudad ante una demanda que no deja de crecer. Este pasado jueves el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso (PSE), y el nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (PNV), se comprometieron a reactivar la edificación en la reserva de suelo urbanizable más grande que queda no solo en la capital de Gipuzkoa, sino en todo Euskadi. Son 1,2 millones de metros cuadrados entre Altza y Pasaia en los que, aun manteniendo una superficie mayoritariamente verde, se plantea construir un mínimo de 3.000 pisos, aunque habría espacio para más. Sería el mayor proyecto inmobiliario de las últimas décadas en Gipuzkoa y el mayor de Euskadi desde el de Zorrotzaurre en Bilbao, ahora en pleno desarrollo y en el que se contemplan cerca de 5.500 viviendas,

