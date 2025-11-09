El Gobierno Vasco plantea sumar un polo tecnológico a los 3.000 pisos de Auditz Akular en San Sebastián

El proyecto de Auditz Akular entre San Sebastián y Pasai Antxo revive. Y esta vez parece que en serio, espoleado por la crisis de escasez ... de vivienda en la ciudad ante una demanda que no deja de crecer. Este pasado jueves el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso (PSE), y el nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (PNV), se comprometieron a reactivar la edificación en la reserva de suelo urbanizable más grande que queda no solo en la capital de Gipuzkoa, sino en todo Euskadi. Son 1,2 millones de metros cuadrados entre Altza y Pasaia en los que, aun manteniendo una superficie mayoritariamente verde, se plantea construir un mínimo de 3.000 pisos, aunque habría espacio para más. Sería el mayor proyecto inmobiliario de las últimas décadas en Gipuzkoa y el mayor de Euskadi desde el de Zorrotzaurre en Bilbao, ahora en pleno desarrollo y en el que se contemplan cerca de 5.500 viviendas,

El proyecto Auditz Akular lleva sobre la mesa desde 2010, pero tras el impulso inicial en tiempos de Odón Elorza como alcalde, la crisis financiera e inmobiliaria de entonces, la contestación de una parte de la ciudadanía y los cambios en la alcaldía dejaron el proyecto en un cajón en 2011.

Polo tecnológico en el Bosquete de Miraballes Polideportivo de Altza GI-20/AP-8 Polo tecnológico en el Bosquete de Miraballes Polideportivo de Altza GI-20/AP-8 Polo tecnológico en el Bosquete de Miraballes Molinao Polideportivo de Altza Puerto de Pasaia Buenavista

Hasta ahora. El avance del nuevo plan general de San Sebastián, aún en proceso de definición, ya habla de retomar la construcción de 3.000 viviendas en el enclave. La idea cuenta con el apoyo e implicación del Gobierno Vasco, comprometido a promover cuantos desarrollos urbanísticos sean factibles para responder a la emergencia habitacional de la ciudadanía vasca. Especialmente en las localidades donde la urgencia es mayor, como Donostia.

No solo eso. El departamento de Vivienda lleva un año trabajando en cómo resucitar Auditz Akular para poder llevarlo a cabo, y en el menor tiempo posible. Hasta el punto de que tiene ya elaborada una propuesta que, como gran novedad, además de los 3.000 pisos que como mínimo se proyectan en la vaguada, plantea incorporar un polo de empresas innovadoras vinculadas al llamado ámbito de 'bata blanca' (tecnología, investigación, salud...) que ocuparía una superficie de 60.000 metros cuadrados.

Un entorno empresarial de alto valor añadido que ahondaría en la proyección de San Sebastián como ciudad de innovación y conocimiento y que, en clave interna municipal, permitiría diversificar geográficamente la actividad económica ligada a la investigación –muy focalizada en el parque de Miramon y en la zona oeste de la ciudad– y extenderla a la zona este, la menos favorecida en términos socioeconómicos.

Alcance Es la mayor operación urbanística en cartera en Euskadi en un contexto de escasez de vivienda

¿Antes que Cuarteles de Loiola?

Consciente de que la mayor parte del terreno de Auditz Akular es de titularidad municipal o privada, y que es el Ayuntamiento el que debería aprobar una modificación puntual del plan general vigente para poder llevar adelante la urbanización del entorno, Itxaso explica a DV que la presentación de una propuesta por parte del Gobierno Vasco no busca entrometerse en competencias municipales, sino «desatascar y espolear un debate en la ciudad tratando de ofrecer alternativas de intervención» con el objetivo final de que «los 3.000 pisos de Auditz Akular acaben siendo una realidad más pronto que tarde».

De hecho, el consejero aspira a que la colaboración comprometida entre su departamento y el consistorio ayude a acelerar los plazos. En esa línea, recuerda que el Parlamento Vasco prevé aprobar antes de fin de año una nueva ley de medidas urgentes en materia de suelo y urbanismo diseñada precisamente para permitir que se abrevien los procedimientos administrativos y, con ello, reducir los tiempos necesarios para llevar adelante los desarrollos urbanísticos. En el caso de Auditz Akular, Itxaso anima a servirse de la nueva figura de Proyecto de Actuación Prioritaria que contempla la ley para ganar el mayor tiempo posible.

Ampliar Denis Itxaso, con el proyecto en la pantalla que sostiene entre las manos, muestra a un colaborador suyo las posibilidades de urbanización en Auditz Akular. Iván Montero

El consejero estima que en el mejor de los casos, la urbanización de lo que ha renombrado como 'Altza Hobea' para evitar los estigmas que rodean el nombre de Auditz Akular, podría comenzar incluso antes que la del nuevo barrio de Cuarteles de Loiola, teniendo en cuenta que el Ejército dispone de cuatro años para desalojar ese entorno y construir sus nuevas instalaciones en la antigua hípica, también en Loiola.

Sea como fuere, el proyecto no saldrá adelante de un día para otro, ni de un año para otro. La propuesta busca reactivar ahora un proyecto paralizado y reabrir el debate y negociación con la ciudadanía y los partidos políticos representados en el Ayuntamiento antes de que se acerque la precampaña electoral de las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. «Nuestra idea es buscar desde ahora el mayor consenso posible con vecinos, instituciones y partidos con la vista puesta en hacer de este desarrollo un proyecto de ciudad y de país, alejado de la contienda electoral», sostiene el consejero, que insiste en que es la operación más ambiciosa que hay en cartera en Euskadi.

Blindaje Itxaso aspira a acordar con partidos y ciudadanos el proyecto para lanzarlo antes de las elecciones de 2027

Por eso la iniciativa del Gobierno Vasco, con un posible diseño ya plasmado sobre el papel, es en todo caso «una propuesta abierta, sometida a debate y a la incorporación de nuevas ideas, que no prejuzga el dibujo final que pueda acordarse», recalca el dirigente socialista.

Obtenido el compromiso del Ayuntamiento de relanzar Auditz Akular tras más de una década paralizado, Donostia y Gobierno Vasco deberán primero acordar el modelo que se busca para el futuro enclave (número de viviendas, equipamientos, configuración urbana, financiación, porcentaje de vivienda libre y protegida...).

La idea de Itxaso es seguir el ejemplo de la playa de vías de Easo. Esto es, convocar un concurso público para que urbanistas internacionales presenten sus propuestas, elegir tres y abrir un proceso de participación ciudadana para que los donostiarras puedan dar su opinión y realizar aportaciones susceptibles de ser incorporadas a la solución final. Como en Easo, donde el Gobierno Vasco es el propietario principal de los terrenos, Itxaso propone que sea el Ejecutivo autonómico el encargado de liderar el proceso –siempre en colaboración con el Ayuntamiento– y que éste se encargue del concurso para los Cuarteles de Loiola, repartiéndose así el protagonismo.

Modelo de vías de Easo El Gobierno Vasco propone un concurso de ideas para definir el diseño final del enclave

Una vez decidido el tipo de urbanización que se quiere para 'Altza Hobea', el Ayuntamiento debería aprobar una modificación parcial del plan general vigente para poder ejecutar el proyecto sin necesidad de esperar al nuevo plan general, que puede llevar todavía varios años.

Menos bloques, más verde

La idea preliminar que ahora presenta el Gobierno Vasco y que ha sido diseñada por el arquitecto donostiarra Blas Urbizu, difiere sustancialmente de la que en 2011 proponía el entonces alcalde, Odón Elorza. Mientras esta última trazaba un desarrollo asemejable al ensanche de San Sebastián, con una configuración llana, de edificios de media altura que se expandían a lo largo de una avenida principal, la propuesta del equipo de Itxaso plantea un esquema más asimétrico que aprovecha la orografía del terreno, como se ha hecho en Aiete o Miramon.

En este caso, los bloques de viviendas se construyen sobre las lomas que, a modo de dedos o tentáculos, salen de Altza hacia Molinao. En la parte superior, en el llamado bosquete de Miraballes –la parte más cercana a Altza y a una de las salidas de la estación del Topo– se ubicaría el polo tecnológico, en lo que podría definirse como la palma de la mano.

Ese mejor aprovechamiento de la compleja orografía del terreno supondría tener que remover menos tierra y menos desmontes, lo que implica un menor impacto ambiental, menos costes de urbanización, más rapidez en la construcción, y un resultado final con mayor superficie verde natural. A la vez, defiende Itxaso, «facilitaría la construcción de un eventual enganche de la zona con la Variante de San Sebastián» (GI-20/AP-8) que el consejero considera «necesario» para dar una salida viaria tanto a 'Altza Hobea' como a Altza. Esta decisión corresponde a la Diputación de Gipuzkoa, responsable de las carreteras.

El proyecto está pensado no como un nuevo barrio, sino como una «continuación de Altza». Entre otras cosas, sugiere que las dotaciones comerciales sean mínimas, limitadas a las necesidades básicas de cualquier entorno residencial, pero que no rivalicen con las que ya existen en Altza sino que las fortalezcan, pues la llegada de estos nuevos residentes debería animar la actividad comercial en el viejo barrio y devolver la vida a locales en desuso.

Respecto a la financiación, el Gobierno Vasco está dispuesto a aportar recursos propios que se sumarían a los del Ayuntamiento. Además, ofrece la participación del nuevo Fondo Social para la Vivienda de colaboración público-privada, que ya ha recibido los primeros 20 millones de euros y que aspira a contar con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otros socios. Por último, Itxaso recuerda que la ley de medidas urgentes rebajará del 75% al 60% el porcentaje mínimo de VPO en cada promoción, de modo que las operaciones urbanísticas sean más atractivas para las constructoras, lo que debería redundar en una mayor implicación de estas. En la parte protegida, habría viviendas de las diferentes modalidades: VPO, tasadas, de protección social, alojamientos dotacionales...