Donostia alerta contra los discursos de odio al dispararse un 60% las agresiones LGTBIfóbicas

Con motivo de la conmemoración este sábado del Día Internacional contra la Homofobia, Lesfobia, Transfobia y Bifobia , el Ayuntamiento de San Sebastián ha dado a conocer este viernes el cuarto informe sobre incidencias de LGTBIfobia en Donostia en el 2024.

Según este documento, el pasado año se registraron 24 incidencias contra personas del colectivo LGTBI+ en la capital guipuzcoana -un 60% más que en 2023-, de las cuales un 79,2% fueron de carácter homófobo, provocadas y padecidas mayoritariamente por hombres y perpetradas sobre todo en los espacios públicos y semipúblicos.

Los detalles del informe, realizado por Sorginlore Elkartea, los ha dado a conocer la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, quien ha destacado que estos 24 casos suponen un cambio de tendencia, ya que en los últimos 3 años se había registrado un descenso de los casos: de 19 en 2021 y 18 en 2022, a 15 en 2023.

«Estos datos nos enfrentan a una realidad que no podemos, ni debemos, ignorar: en pleno siglo XXI, siguen existiendo actitudes y comportamientos que reflejan un rechazo irracional hacia determinadas personas solo por su orientación o identidad sexual. Aunque algunos quieran creer que este es un problema superado, lo cierto es que se sigue manifestando todavía en forma de agresiones -tanto verbales como físicas-, de exclusiones, burlas, discriminaciones en el ámbito laboral, educativo, en las redes y en la calle. No podemos tolerarlo. No podemos mirar hacia otro lado», ha señalado.

La homofobia sigue siendo la causa más extendida, con 19 casos, es decir, el 79,2%. Le sigue la transfobia y la lesbofobia, con 2 casos cada una. Cuando más incidencias se producen según este informe es en los meses en los que hay una mayor interacción social, como el verano. Concretamente en junio y agosto. También destacan en este informe las incidencias que se registran en diciembre. Por tanto, se puede afirmar que existe cierta estacionalidad.

Los espacios públicos, concretamente la vía pública, hasta 10 casos de los 24, son los lugares donde más agresiones e incidentes se registran, en la misma línea en que se recogía en los informes precedentes. Si se le suman los espacios semipúblicos, la cifra asciende a 22 casos (un 91,7%). Le siguen los espacios privados (domicilios), con un 8,3%.

El tipo de agresión más extendida son las verbales (41,9%), seguidas de las físicas y la discriminación, con un 14,% en cada caso, en cada caso, así como un trato degradante con un 11,6% de veces. Por tanto, las agresiones directas suman la mayoría.

La mayoría de las incidencias o agresiones son llevadas a cabo por hombres hasta alcanzar el 62,5% con actitudes y comportamientos homófobos, en forma sobre todo de agresión verbal, seguida con diferencia de la física. El porcentaje de hombres perpetradores ha disminuido respecto al año 2023, que alcanzaba el 80%, pero aumentan las incidencias en las que las agresiones en grupos de hombres.

En el 70,8% de los casos la víctima es hombre, el 12,5% mujer. Durante 2024 no se han registrado incidencias donde las víctimas cuenten con expresiones o identidades disidentes. Las personas reciben la agresión habitualmente cuando están solas o en pareja.

Más traro degradante entre mujeres

Respecto a cómo son agredidas las mujeres y los hombres, las mujeres reciben en más ocasiones un trato degradante, mientras que los hombres se enfrentan más agresiones verbales. Se puede concluir, por tanto, que los datos se mantienen de manera similar en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que existe la infradenuncia y de que se precisa de un recorrido de tiempo más largo para confirmar las tendencias.

Oyarbide ha recordado que «la LGTBIfobia no surge de la nada. Se alimenta de discursos de odio que, poco a poco, van calando en nuestras sociedades, disfrazados de libertad de expresión, de humor o de supuesta defensa de valores tradicionales. Estos discursos legitiman la exclusión, la violencia y el desprecio hacia quienes piensan, sienten o viven de forma diferente. Y no son inocuos: son el caldo de cultivo en el que crecen los extremismos, los ataques a los derechos humanos y las regresiones democráticas. Frente a eso, las instituciones tenemos la responsabilidad de ser un muro firme contra la intolerancia y una voz clara en defensa de la diversidad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, sin excepción.

En este sentido, la portavoz del PSE ha destacado que este cuarto informe sobre incidencias LGTBIfóbicas se suma a las diversas iniciativas que el Ayuntamiento de Donostia está llevando a cabo para avanzar «en el diseño de políticas públicas inclusivas, que pongan en valor las diversidades, que garanticen la no discriminación y la igualdad de oportunidades de todas las personas, cualquiera que sea su orientación sexual, expresión o identidad de género».

Además, está en marcha el proceso para la creación del protocolo municipal ante incidentes y delitos de odio racistas, xenófobos, antigitanos y LGTBIfobicos, así como formación para el personal municipal sobre Igualdad de trato y no discriminación.