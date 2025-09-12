Donostia celebra la Semana Europea de la Movilidad con una veintena de actos

El Ayuntamiento de San Sebastián, en colaboración con numerosas entidades, ha organizado un completo programa de actividades con motivo de la Semana Europea de la ... Movilidad 2025, que se celebrará entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. A lo largo de toda esa semana, se van a desarrollar en varios barrios de la ciudad una veintena de actos como talleres, exposiciones, rutas, compañas de sensibilización y actividades lúdicas que buscan promover el uso de la bicicleta, el transporte público y la movilidad inclusiva.

La concejala de Movilidad y Transporte Sostenible, Olatz Yarza, ha explicado este viernes durante la presentación de las actividades que «el lema elegido este año por la Comisión Europea nos invita a mirar nuestra ciudad con otros ojos». Donostia, ha dicho, «es una ciudad diversa, con barrios que se extienden entre la costa más llana y las zonas altas, con una población que envejece, con jóvenes que apuestan por nuevas formas de moverse, y con colectivos que reclaman una ciudad más accesible y amable. Por eso, hablar de movilidad para todas y todos no es solo una declaración de intenciones: es un compromiso real con la equidad, la sostenibilidad y la inclusión».

Considera la edil jeltzale que esta semana es una «oportunidad» para «experimentar, aprender y compartir». Por ello, ha lanzado una invitación a toda la ciudadanía a participar en las actividades, «a probar nuevas formas de moverse, a reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro». El objetivo de todas estas actividades es «construir una Donostia más accesible, más saludable y más equitativa está en manos de todas y todos», ha subrayado la concejala.

PARK(ing) Day, el día 19

La Semana de la Movilidad comenzará el martes 16 de septiembre con una exposición de autobuses eléctricos y clásicos de Dbus dentro de la estrategia Bideberdea de electrificación de la flota. La presentación tendrá lugar a las 11.30 horas en Alderdi Eder, donde se instalarán dos autobuses (uno clásico y uno eléctrico actual). Ese mismo día, de 10:00 h a 14:00 h, en el edificio Ignacio María Barriola (Aulario) de la EHU se celebrará el mercadillo gratuito #FreeFashion, un espacio de intercambio de ropa y complementos vinculados a la movilidad sostenible, abierto a toda la comunidad universitaria (esta actividad se repetirá la mañana del miércoles 17). Y entre las 10:30 h y las 13.30 h, se ofrecerá también un taller de reparación de bicicletas en los bajos del mismo edificio

El miércoles 17, la EHU volverá a ser la protagonista de la programación matutina. Además de la segunda jornada del mercadillo #FreeFashion, se realizará también la actividad Bicilicuadora. Las personas que se acerquen a la zona podrán generar su propia energía a pedales para elaborar zumos de fruta fresca que estarán a disposición de las y los participantes. Por la tarde, las 19.00, el Museo San Telmo acogerá la mesa redonda 'Mujer y Movilidad: Una mirada poliédrica', con la participación de investigadoras, activistas y usuarias con diferentes vivencias y necesidades en sus desplazamientos cotidianos por la ciudad. Y a las 19.30 la asociación DonostiRoller organizará la tradicional Ruta RDR, un recorrido de 18 kilómetros por los bidegorris de la ciudad.

El jueves 18, el cicloturista y divulgador Mikel Bringas compartirá su experiencia viajando en bicicleta por Perú, considerada por muchos como la mejor ruta del mundo. La charla tendrá lugar a las 19.00 en la sede de la asociación Kalapie (Iparragirre, 8).

Una de las jornadas más destacadas de la Semana de la Movilidad en los últimos años ha sido el PARK(ing) Day, que se celebrará el viernes 19. Esta iniciativa global busca transformar temporalmente plazas de aparcamiento en espacios públicos. Seis organizaciones ocuparán quince plazas en distintos barrios, ofreciendo talleres, exposiciones, juegos y actividades para todas las edades, reivindicando calles más verdes, seguras y equitativas.

El sábado 20, el parque Alderdi Eder acogerá una exposición de cargobikes o triciclos de carga organizada por la empresa TXITA entre las 11.00 h y las 14.30 h y el domingo 21, la asociación Bizikletaz Adinik Ez coordinará un nuevo paso en triciclo para personas mayores, esta vez con salida desde Alderdi Eder a las 11.00 h.

Y para cerrar la semana, el lunes 22, además de celebrarse nuevas jornadas del taller de reparación de bicicletas en la EHU y una ruta tranquila con DonostiRoller, pensada para personas que se inician en el patinaje, la ONCE organizará la jornada 'Entender para Incluir' en la plaza Gipuzkoa entre las 11.00 y las 13.30, con talleres vivenciales y circuitos sensoriales para conocer la realidad de personas con discapacidad visual y auditiva.

Friday Night Skate

Fuera ya del programa oficial de la Semana de la Movilidad, se desarrollarán otras actividades relacionadas. El viernes 26 de septiembre, por ejemplo, se celebrará la Friday Night Skate, una ruta nocturna de 10 km por la ciudad en patines dirigida a personas que ya tienen un cierto manejo con estos elementos.

Además, el servicio de bicicleta pública Dbizi premiará a las cinco personas usuarias más activas durante la semana. Así, los abonados o abonadas que más viajes realicen entre el 16 y el 22 de septiembre se harán con un abono gratuito para el próximo año.

El programa de esta edición está impulsado por el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián en colaboración con otras entidades como Fundación Cristina Enea, Dbus, Dbizi, Donostia Kirola, EHU, Museo San Telmo, Gobierno Vasco, así como las asociaciones Donosti Roller, Bizikletaz Adinik Ez, ONCE, Saretuz, Mugarik Gabe, Kalapie, Bizibidaia y Txita.