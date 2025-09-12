Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Olatz Yarza, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián, en la presentación de los actos de la Semana Europea de la Movilidad. I. M.
San Sebastián

Donostia celebra la Semana Europea de la Movilidad con una veintena de actos

Los actos se van a desarrollar bajo el lema 'Movilidad para todas las personas' del 16 al 22 de septiembre en distintos puntos de la ciudad

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:22

El Ayuntamiento de San Sebastián, en colaboración con numerosas entidades, ha organizado un completo programa de actividades con motivo de la Semana Europea de la ... Movilidad 2025, que se celebrará entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. A lo largo de toda esa semana, se van a desarrollar en varios barrios de la ciudad una veintena de actos como talleres, exposiciones, rutas, compañas de sensibilización y actividades lúdicas que buscan promover el uso de la bicicleta, el transporte público y la movilidad inclusiva.

