Donostia activa la campaña '¡Por unas fiestas libres! ¡No a la violencia sexista!'

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia ha puesto en marcha la campaña de prevención y atención frente a agresiones sexistas y sexuales en ... el contexto festivo del verano como pueden ser las fiestas del Carmen, Semana Grande, Jazzaldia, Zipotz Jaiak, Porrontxos o el último fin de semana de regatas (14 de septiembre). La campaña se desarrollará entre junio y septiembre y abarcará diversos ámbitos de actuación.

Bajo el lema '¡Por unas fiestas libres!¡No a la violencia sexista!', la campaña comenzará con un buzoneo informativo por los domicilios donostiarras a todas las viviendas de la ciudad y continuará el lunes 23 de junio, víspera de San Juan, primera celebración festiva del verano. Este año también se ha creado diverso material de utilidad en cuatro idiomas: euskera, castellano, francés e inglés. En estos materiales se incluye información de prevención y recomendaciones sobre cómo actuar ante agresiones sexistas y sexuales. Se repartirán folletos dirigidos a chicas y chicos, folletos generales, pulseras, chapas, pegatinas, pañuelos de cuello, tarjetas con teléfonos y datos sobre la Casa de las Mujeres.

«La campaña tiene como objetivo difundir mensajes contra las agresiones sexistas en el ambiente festivo, fomentar el conocimiento sobre la igualdad entre mujeres y hombres y promover actitudes proactivas contra la violencia machista», ha señalado Ane Oyarbide, concejala de Igualdad. «Se trabajan dos ámbitos: el de prevención y el de atención y acompañamiento», indica.

Importancia de denunciar

También este año estará abierto el Punto Lila, como espacio de información y atención frente a las agresiones sexistas. En caso de que se produzca alguna agresión sexista durante las fiestas, en esos puntos que contarán las fiestas antes citadas se atenderá a las personas que la hayan sufrido.

«Como en otras ocasiones, queremos dejar claro que nuestra ciudad no tolera la violencia sexista y que condena todo tipo de conductas violentas. Debemos sensibilizar a la ciudadanía no sólo en el respeto, sino también en la necesidad de denunciar y no callar ante cualquier agresión sexista», ha afirmado la edil del PSE.

En los bares también se ha distribuido y presentado el material de sensibilización y protocolo de actuación. El objetivo es impulsar los recursos para que los bares tengan espacios seguros, dar pautas contra las agresiones que se puedan pasar en los bares, fomentar la sensibilización contra las agresiones sexistas en estos establecimientos y proporcionar herramientas para saber cómo actuar ante las agresiones.

Para la creación de la campaña se ha realizado una intensa labor de coordinación con responsables de los diferentes ámbitos: comisiones de fiestas de barrios, Jazzaldia, Donostia Festak, Guardia Municipal, Acción Social, Departamentos de Albergues.