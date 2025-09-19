Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes

La presunta agredida interpuso ayer jueves la denuncia y declaró que el varón, de 45 años, le controlaba lo que hacía y no le dejaba ver a sus amigos

A. A.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:20

La Ertzaintza ha detenido a un hombre en San Sebastián por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer. La mujer había contactado con el hombre a través de redes sociales. Ayer jueves, la víctima denunció en dependencias de la Ertzain-etxea de Donostia haber mantenido relaciones sexuales contra su voluntad con un hombre que había conocido a través de redes sociales recientemente, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Asimismo, declaró que este hombre le controlaba lo que hacía y con quién estaba y, además, le prohibía ver a sus amigos.

Tras recogerse esta denuncia se trató de localizar al presunto autor de estos hechos y, esta madrugada, se ha procedido a su arresto por un delito contra la libertad sexual.

El detenido, de 45 años de edad, ha sido puesto esta misma mañana a disposición judicial.

