Un desesperanzador hurto en San Sebastián: «Para evitar una tercera humillación he descolgado la medalla y cadena regalo de mi difunta madre»

Un vecino de San Sebastián ha dado a conocer un desagradable y triste incidente que le ocurrió hace unos días en la ciudad cuando fue víctima de un robo. A través de un mensaje enviado al apartado Sirimiri de este periódico, Mikel Laskibar narra como su confianza depositada en una mujer que le abordó en tono familiar le acabó jugando una mala pasada en una escena que apena a todo lector.

«Iba caminando desde Amara hacia la parroquia de Iesu. Me abordó una joven en tono familiar. Me cuestionó que no llevara paraguas en lugar del bastón, pues chispeaba. Le conté que además de mi avanzada edad, tengo visión reducida y sin campo visual», comienza la carta de este vecino donostiarra.

Sin embargo, lo que parecía un encuentro amigable de una persona joven dispuesta a ayudar a un hombre mayor pronto se descubrió en un desolador acercamiento interesado y posterior hurto.

«Al no conocerla, le pregunté su identidad a lo que me respondió que era una farmacéutica sevillana. Me acompañó apoyando su mano en mi mano derecha. Me sorprendió que la tuviera congelada. La envolví para calentársela. Como iba yo a misa me preguntó si era creyente y cosas que no venían a cuento. Habló por el móvil y con la excusa de que la esperaban se marchó», relata Laskibar.

Fue entonces cuando «descentrado por el encuentro» el donostiarra buscó una posible explicación al mismo. «¿Robo? Palpé mi bolsillo donde estaban mi tarjeta visa y allí estaba. Poco duró mi paz. Me acordé del manoseo y me engañó muy bien la experta 'saca anillos'.

Un hurto que el protagonista de la historia lamentó, ya que asegura ser el segundo que sufre en tan solo un año, razón que ha motivado dicha reflexión pública a través de este periódico.

«Es el segundo robo que sufro en un año. A nivel personal, para evitar una tercera humillación he descolgado la medalla y cadena regalo de mi difunta madre. A nivel social, nos van destruyendo la confianza entre nosotros anulando la sana convivencia. Así vamos constatando que 'el hombre es lobo para el hombre'. Desde entonces hasta hace poco he convivido con rabia, pero veo que esa actitud me perjudica a mí más que a ti que me robaste»