Instalaciones de la antigua Hípica de Loiola, sin uso desde finales de 2022 y donde se levantarán los nuevos cuarteles. Borja Luna

Defensa levantará los nuevos cuarteles del Ejército en los terrenos de la hípica de Loiola

El proceso para el traslado de los militares arranca ya con el lanzamiento del pliego de condiciones del contrato conjunto para la redacción del proyecto y las obras de urbanización del nuevo emplazamiento

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:57

El nuevo acuartelamiento militar de San Sebastián que sustituirá a las actuales instalaciones de Loiola se ubicará no muy lejos de estas, en los terrenos ... que hasta hace tres años albergaba la Hípica de San Sebastián. Ese solar se localiza también en el barrio de Loiola, en la ribera opuesta del río Urumea, a menos de 500 metros de la entrada principal del cuartel actual. Era la opción que tenía más boletos y no ha habido sorpresas. Otra posibilidad era la yeguada Lore-Toki, entre Rekalde y Hernani, junto al museo Chillida-Leku y también propiedad del Ministerio de Defensa.

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

