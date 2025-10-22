El debate por la presencia de perros en la playa en verano divide a los donostiarras: «¿A qué hora se considera noche?» Las posturas, aunque coinciden en su preocupación por la convivencia ciudadana, reflejan una división entre quienes defienden los derechos de las mascotas y quienes alertan de riesgos sanitarios

Dos opiniones publicadas esta semana en la sección de Sirimiri, de la edición de San Sebastián de El Diario Vasco, una el martes y otra el miércoles, han encendido el debate sobre la presencia de perros en las playas de San Sebastián durante el verano. Las posturas, aunque coinciden en su preocupación por la convivencia ciudadana, reflejan una división entre quienes defienden los derechos de las mascotas y quienes alertan de los riesgos sanitarios y de limpieza que conlleva su acceso al arenal.

En su escrito, Jesús Delgado ironiza sobre lo que considera una «incongruencia normativa». «No sé cuál es más absurda», señala, «si permitir que las 17.000 mascotas censadas en la ciudad depositen sus necesidades en la arena durante el horario de verano, o prohibir a los fumadores echar su humo al aire libre».

Delgado cuestiona el equilibrio entre la «compatibilidad de la convivencia ciudadana» y la higiene en los arenales, advirtiendo del riesgo que supone para quienes acuden a la playa fuera del horario permitido para los animales. «Por mucho que al finalizar el horario de convivencia animal se limpien las playas, las familias seguiremos conviviendo con tales necesidades», concluye.

Por su parte, María expresa un rechazo frontal a la medida. «Estoy absolutamente en contra de bajar los perros en verano a la playa», afirma tajante. A su juicio, la presencia de animales puede provocar problemas de salud «como cuando ha habido vertidos fecales», además de «molestias y peligros para los usuarios».

María también pone en duda la eficacia del control horario y la responsabilidad de los dueños: «¿A qué hora se considera noche? Porque a las 21 horas todavía hay gente en la playa. ¿Quién va a recoger sus cacas? Si ya en la calle muchos no lo hacen, ¿por qué lo harían en la playa?», continúa en su escrito la lectora.