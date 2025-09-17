Dbus gana 1,3 millones de viajeros hasta septiembre y cerrará el año con 34 millones de pasajeros

Donostia se encuentra en un momento clave de transformación a través de la movilidad y Dbus es punta de lanza del proceso. La compañía municipal ... ha ganado 1,3 millones de viajeros hasta septiembre y las previsiones apuntan a que cerrará 2025 con un nuevo récord histórico de 34 millones de pasajeros.

Entretanto, los planes de electrificación avanzan según lo previsto. Dbus cuenta en estos momentos con 23 autobuses 100% eléctricos y en las próximas semanas espera incorporar a la flota 24 nuevos autobuses de 12 metros, lo que supondrá que el 30% de la flota será eléctrica. La transformación de la flota forma parte de 'Bideberdea', la apuesta de Dbus y del Ayuntamiento de Donostia para convertir el transporte público en «un servicio limpio, eficiente y silencioso», con el objetivo de que en 2030 la flota de Dbus sea 100% sostenible, según explicó este martes el alcalde, Eneko Goia.

Dos vehículos expuestos en Alderdi Eder, uno de los 80 y otro último modelo, representan el pasado y futuro de la flota

Para celebrar este «hito» y con el objetivo de acercar estos autobuses a la ciudadanía y dar a conocer los beneficios que suponen, se expondrán hasta hoy en Alderdi Eder dos vehículos: uno de ellos será el Lion's City 12E Full Electric, el último modelo incorporado a la flota, un autobús que cuenta «con las funcionalidades más innovadoras y que representa un antes y un después en la historia del transporte público donostiarra», subrayó el gerente de la compañía, Igor González. Junto a él se podrá visitar un vehículo histórico que formó parte de la flota hasta el año 2004, el autobús 318, un Mercedes de los años 80. «Estos autobuses reflejan la evolución de la compañía en sus 139 años», apuntó.

Vinilos y semillas de flores

Junto a estos autobuses, los visitantes encontrarán información sobre la evolución de Dbus desde su creación en 1886, así como la transformación que ha vivido hasta convertirse en «una flota moderna y sostenible». Además de datos históricos, podrán conocer el funcionamiento de los nuevos autobuses eléctricos y sus diferentes dispositivos, el proceso de fabricación de estos vehículos, cómo funcionan las baterías eléctricas y sus características, así como las ventajas y beneficios que conllevan para la ciudadanía.

Una campaña en paradas, autobuses y redes sociales concienciará a la población sobre los beneficios de un transporte sostenible

Este acercamiento a la población se puede ver también en una campaña complementaria que está disponible ya en las marquesinas de Dbus, en la página web y en redes sociales, con píldoras informativas sobre los beneficios de un transporte 100% eléctrico. Asimismo, las paradas del Boulevard y los autobuses eléctricos contarán a partir de los próximos días con unos vinilos en el suelo que «simbolizan el camino verde que estamos recorriendo». Por otro lado, en los próximos días también se realizará un 'perching' con semillas de flores silvestres en los autobuses eléctricos.