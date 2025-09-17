Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exposición de Dbus en Alderdi Eder, que se inauguró este martes y se puede visitar hasta este miércoles. D. U.

Dbus gana 1,3 millones de viajeros hasta septiembre y cerrará el año con 34 millones de pasajeros

La compañía donostiarra prevé incorporar en las próximas semanas otros 24 autobuses eléctricos, un «hito» en sus planes de descarbonización

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Donostia se encuentra en un momento clave de transformación a través de la movilidad y Dbus es punta de lanza del proceso. La compañía municipal ... ha ganado 1,3 millones de viajeros hasta septiembre y las previsiones apuntan a que cerrará 2025 con un nuevo récord histórico de 34 millones de pasajeros.

