El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto» Rafael Navarrete, un conocido restaurador que acumula más de 130.000 seguidores en las redes sociales, ha compartido unas curiosas fotografías tomadas en la capital guipuzcoana hace más de 100 años

«Un grupo de chavales disfruta de un día de sol en la playa de La Concha como se hacía en aquel tiempo: con albornoz y usando los percheros para colgarlos», explica Rafael Navarrete, un conocido restaurador que acumula más de 130.000 seguidores en las redes sociales, sobre una curiosa fotografía tomada en San Sebastián en la que los bañistas hacen uso de este útil objeto ya desaparecido.

Y es que la foto restaurada fue tomada hace más de 100 años en la playa donostiarra, en concreto, en el año 1921. Cuando «como se puede observar, nadie daba al perchero el uso previsto», bromea Navarrete, quien ha dado vida a miles de fotografías históricas en blanco y negro, que comparte a través de su cuenta 'La historia, a color'.

Playa de La Concha, San Sebastián, 1921. Un grupo de chavales disfruta de un día de sol como se hacía en aquel tiempo: con albornoz y usando las perchas de albornoz.

Como se puede observar, nadie daba a la percha el uso previsto. pic.twitter.com/UP0PAl1a1T — Rafael Navarrete (@historiacolor) June 26, 2025

«Seguramente era imposible colgar las prendas en los salientes de madera, así que acababan anudándolas», destaca Navarrete sobre este mobiliario que era parte del paisaje del arenal donostiarra en aquella época, mientras que algunos usuarios hacían sus propias conjeturas en los comentarios de la publicación culpando «al viento» de que los albornoces no estuviesen colgados de la forma correcta.

Unas 'hermanas' en el perchero de La Concha

Aunque esta no es la única instantánea publicada por este sevillano de adopción, nacido en Ciudad Real. Ya que en otra fotografía tomada cuatro años después, también puede verse «uno de los elementos más pintorescos del mobiliario urbano en aquellos tiempos», describe este apasionado de la historia y las bellas artes que desde 2014 ha coloreado pacientemente con Photoshop miles de fotografías.

La playa de La Concha en San Sebastián en 1925. Hace 100 años. Tres chicas posan junto a uno de los elementos más pintorescos del mobiliario urbano en aquellos tiempos: las perchas para colgar el albornoz. Tiempo de risas, lujo y glamour en un ambiente Art Deco. pic.twitter.com/bV5aDAYfP8 — Rafael Navarrete (@historiacolor) June 22, 2025

En la foto tomada en 1925 puede verse a tres chicas que «podrían ser hermanas» posando en uno de estos percheros, además de a una de ellas sobre las características sillas de madera de la playa donostiarra. La jóvenes disfrutaban de un «tiempo de risas, lujo y 'glamour' en un ambiente Art Deco», escribe el restaurador. Además de especificar que «ambas instantáneas fueron tomadas por el extremeño Ricardo Martín, el fotógrafo que retrató la época dorada en San Sebastián».