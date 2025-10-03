El curioso detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián Un objeto en la fachada del edificio del antiguo ayuntamiento ha llamado la atención de los ciudadanos

«¿Alguien conoce la historia de este sacacorchos?», preguntaba con curiosidad un donostiarra en redes sociales. Y es que un elemento de la fachada del antiguo ayuntamiento de San Sebastián ubicado en la Parte Vieja ha llamado la atención de este ciudadano. Aunque no son muchos los que se fijen en este pequeño detalle del que muy pocos saben su significado.

Y es que, a pesar de que turistas y locales pasan diariamente frente a esta antigua sede del ayuntamiento de la capital guipuzcoana, que actualmente es una de las sedes de la Biblioteca Municipal de la ciudad, son muy pocos los que alzan la mirada y se fijan en que una de las seis flechas que acompañan a los dos leones junto al escudo de San Sebastián y que tiene forma de una especie de resorte de hierro.

«Tiene que ver con el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Me he enterado ahora, porque no lo sabía», le respondía una usuaria al curioso donostiarra en la publicación de Facebook, aunque sin dejar claro su significado. «Yo creo que es una herramienta militar, concretamente de artillería», escribía otro usuario en comentarios.

La historia del antiguo ayuntamiento de San Sebastián

Mientras que varias personas que sí se habían fijado en el artefacto situado en este edificio de estilo barroco proyectado en 1718 por Hércules Torelli, que vio destruido su interior en el incendio de 1813, decían creer que este hacía alusión al martirio de San Sebastián, patrón de la capital guipuzcoana.

Aunque finalmente, era otro usuario el que revelaba su verdadero significado. «Se llama 'rascador' y es una herramienta usada en cañones de avancarga, como la que se utiliza en el cañonazo de la semana grande. Sirve para sacar los restos sólidos del disparo anterior para que no obstruyan ni provoquen estallidos fortuitos al cargar para el siguiente disparo», era la explicación que daba un usuario sobre el curioso elemento decorativo del que fue el ayuntamiento de San Sebastián hasta 1945 cuando este se trasladó a la actual casa consistorial de San Sebastián, antiguamente el Gran Casino de la ciudad.