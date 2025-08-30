Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Respresentantes del Ayuntamiento, Adegi, EKP y DV, con las banderas de La Concha en juego. Sara Santos

Gente de la ciudad

La Concha: la regata más esperada

21 traineras lucharán por siete plazas ya que Donostiarra y Donostia Arraun Lagunak tienen plaza fija

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:09

Restan ocho días para la celebración de la primera jornada de las Regatas de La Concha. La cita más esperada de la temporada, sin menospreciar ... para nada las diferentes ligas, donde se consiguen los títulos de la regularidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Concha: la regata más esperada

La Concha: la regata más esperada