La Concha: la regata más esperada

Restan ocho días para la celebración de la primera jornada de las Regatas de La Concha. La cita más esperada de la temporada, sin menospreciar ... para nada las diferentes ligas, donde se consiguen los títulos de la regularidad.

Ocho embarcaciones masculinas y ocho femeninas lucharán por las banderas, pero antes tienen que pasar la criba para lograr esas plazas. Salvo Donostiarra, en categoría masculina y Donostia Arraun Lagunak, en la femenina, que ya tienen el acceso directo, las otras traineras lucharán el miércoles y el jueves para conseguirlas. Por las otras siete plazas, 21 traineras masculinas y 21 femeninas lucharán por lograrlas. Faltan algunas que por motivos laborales y por culpa del ¿covid?, han tenido que desistir a última hora.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra fue el escenario de la presentación del evento. El alcalde Eneko Goia, Edurne Egaña, directora de los Puertos Deportivos de Euskadi y José Miguel Ayerza, director general de Adegi, presentaron las regatas. Ambas entidades son patrocinadoras y además Adegi premia a la mejor trainera guipuzcoana masculina y femenina con un montante de 7.500, 2.000 euros más que ediciones anteriores y que en el próximo trienio subirá 500 euros cada año. También se premiará a los mejores patrones, hombres y mujeres, con una camiseta especial.

El Ayuntamiento donostiarra mantiene los premios en métalico. Desde 25.000 euros al primer clasificado, 15.000 al segundo y 12.500 al tercero hasta los 5.100 del octavo clasificado. Unas cifras golosas, que habitualmente se reparten entre los remeros y remeras participantes.

El espectáculo lo merece. Son miles las personas que desde las diferentes atalayas que tiene la bahía ven con pasión el espectáculo.

Al acto de presentación acudieron representantes de los clubes. De Kaiarriba, Alberto López e Ibon Letamendi. Donostia Arraun Lagunak: Itziar Eguren, José Ramón Gómez y Luis Fernández. Sabino Alijostes de Tolosaldea. Xabier Gurrutxaga de Hernani. De Hibaika: Jon Otegi, Iñaki Nogueira y Egoitz Nogueira. De Orio Itziar Olagasti y su aita Joxemari Olasagasti. Koldo Díaz de Hondarribia y José Manuel Oiarbide de Pasai San Pedro.

Del Ayuntamiento donostiarra estaban presentes los concejales: Olatz Yarza, Iñaki Gabarain, Itziar Iturri, Jorge Mota y Arantxa González.

Además Mariaje Torres, Patxi Besné y José Luis Astigarraga representando a Donostia Festak. Paul Liceaga, adjunto a director general de Adegi. Iñaki Sagastume, secretario general de la Asociación de la Prensa Deportiva. Juanin Lasurtegui, siempre vinculado al remo. Josu Larrarte representaba a EL DIARIO VASCO y Melquiades Verduras, directivo de la Federación Española de Remo y su hijo Iker.

Como todos los años, el autor del cartel de las Regatas es diferente. En esta ocasión se ha elegido el presentado por el historietista e ilusionista de Irun Joseba Larratxe 'Joseviski', que lleva por título 'Itaso Handia' y por el que recibirá un premio de 1.500 euros.