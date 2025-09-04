Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La roña de los barrotes genera inseguridad en quienes utilizan este paso sobre la autopista. A.M.

Clamor para cambiar una barandilla

Altza ·

Todas las asociaciones de vecinos del barrio urgen a sustituir el peligroso pasamanos de Lauaizeta, para el que existe un proyecto en el Ayuntamiento desde hace 3 años

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:57

No es la barandilla de La Concha pero para el barrio de Altza tiene más importancia que el icono donostiarra. El paso rodado y peatonal ... de Lauaizeta sobre la variante cuenta con un barandado de protección que se encuentra en estado lamentable y los vecinos no quieren esperar a que haya una desgracia para actuar. «Hay barrotes partidos, otros que faltan y algunos comidos por la roña. Ahora un niño se te puede colar por ese hueco. Hay que hacer algo ya, no solo poner cintas de la Guardia Municipal», indican representantes de varias asociaciones. El Ayuntamiento tiene un proyecto redactado desde 2022 y solo hace falta incluir esta actuación en los Presupuestos municipales para solventar el peligro. Dotar de la seguridad necesaria a este concurrido paso sobre la autopista costaría 259.000 euros.

