Ciudad Jardín recibirá el miércoles a sus primeros 70 nuevos vecinos El lunes se abre a la circulación la calle principal del nuevo desarrollo urbanístico que cuando se complete contará con 264 nuevos pisos, el 40% protegidos

Aingeru Munguía San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

El próximo miércoles Ciudad Jardín recibirá a los primeros 70 nuevos inquilinos. Este desarrollo urbanístico entre los barrios de Riberas y Loiola verá culminada la primera fase de obras con la entrega de llaves a los primeros pisos y no se completará hasta 2028 cuando se rematen los 264 viviendas previstas.

El avance de la urbanización permitirá este próximo lunes abrir al tráfico rodado la calle Ciudad Jardín, el vial principal de este nuevo ámbito que comunica la Travesía de Loiola con la rotonda ubicada frente a Ur Kirolak.

Las primeras 70 viviendas libres, promovidas por Gailur, se entregarán a partir del miércoles de forma paulatina y corresponden al bloque que está más próximo al río. Junto con la entrega de las llaves, se procederá a la apertura del vial principal a todo tipo de vehículos para garantizar el acceso de los nuevos vecinos y vecinas, si bien desde el pasado mes de abril se ha permitido el paso de transporte público, y también se abrirán al paso las aceras y el bidegorri.

En paralelo, se pondrá en servicio el nuevo aparcamiento regulado con OTA, que estará ubicado entre esta calle y el nuevo parque Marea Errota, que incluirá zonas de estacionamiento al aire libre. Esto permitirá ocupar la actual zona de estacionamiento existente frente a la Casa de Cultura como espacio para maquinaria y material de obra de forma que pueda iniciarse la siguiente fase de los trabajos de urbanización, que se centrarán en el entorno ocupado por las casas existentes en el barrio (entre la calle Urbia y el nuevo vial). Esta fase de obras se prolongará hasta primavera del año que viene.

Próximamente también se van a llevar a cabo trabajos de acondicionamiento en el aparcamiento situado bajo los tableros de la variante, por lo que a lo largo del mes de octubre se prohibirá el estacionamiento de vehículos hasta que terminen los mismos.

En palabras del alcalde Eneko Goia, «es una buena noticia que las personas residentes puedan acceder a las primeras viviendas finalizadas en Ciudad Jardín, un espacio donde se va a realizar una actuación integral de construcción de vivienda en diferentes tipologías, junto con otras actuaciones de carácter urbano: mejora de viales, bidegorris y espacios de calidad junto al río».

Goia subrayó que Ciudad Jardín es «el primero de los desarrollos y el más avanzado, pero por detrás llegarán el Infierno, Illarra, Añorga Txiki, Igara y otros ámbitos», en los que están ya en construcción del orden de mil viviendas. Remarcó que el Ayuntamiento »está pisando el acelerador en la construcción de vivienda, con el objetivo de poner en el mercado viviendas de diversa tipología que puedan responder a las necesidades existentes».

Por su parte, la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, recordó que «este nuevo barrio contará con 264 nuevas viviendas, de las cuales 98 (un 40%) serán protegidas, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Asimismo, Ciudad Jardín acogerá también nuevos equipamientos y zonas verdes que darán nuevas alternativas de ocio tanto a Ciudad Jardín como a los vecinos de Loiola«.

Cambios de sentido

La apertura de este nuevo vial de Ciudad Jardín ha supuesto una importante reordenación del tráfico en Loiola, que se ha hecho efectiva desde este pasado miércoles. Ahora la entrada al barrio se realiza desde la glorieta de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu, lo que implica un cambio de sentido en las calles Sierra de Aralar y Urbia. Además, también se ha modificado la dirección de circulación en Zubiondo, Sierra de Urbasa y Plazaburu, con el objetivo de reorganizar el tráfico interno del barrio.

Estos cambios forman parte del nuevo diseño de la movilidad del barrio de Loiola, con el objetivo de optimizar sus flujos de tránsito rodado, facilitando así la circulación de vecinos, vecinas y personas usuarias del barrio.

Sin baldosa hexagonal

Como curiosidad, el alcalde comentó que el nuevo barrio no dispondrá en su pavimento de la clásica baldosa hexagonal donostiarra porque se ha optado por un pavimento permeable, que permita filtrar las aguas pluviales de forma natural, un criterio ecológico que se va a ir imponiendo en la ciudad para tener un mayor respeto al medio ambiente.