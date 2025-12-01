Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita» La taberna tradicional conocida por sus bocadillos, además de sus platos combinados y pintxos, baja la persiana

M. S. Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

«Ha llegado el momento de decir agur. Ha sido una experiencia dura, pero bonita», se despiden los actuales propietarios de Giroki Taberna, un histórico bar de la Parte Vieja de San Sebastián, conocido por sus bocadillos, además de sus platos combinados y pintxos.

Ubicado en la calle Enbeltran, número 4, este popular bar donostiarra al que han acudido varias generaciones de donostiarras, baja la persiana tras 12 años de regencia de sus actuales propietarios, que no han querido irse sin dar las gracias a toda su clientela.

«Muchas gracias por estos 12 años de amor incondicional. Hemos conocido gente maravillosa a la que ya consideramos parte de nosotros, y que los mantendremos para siempre. ¡Os queremos!», han compartido en redes sociales junto a una fotografía del año 2013 frente al bar y otra en la actualidad.

El cierre de Giroki Taberna en la Parte Vieja de San Sebastián

«Gracias por tantas 'Carolinas'», escribían sus clientes en los comentarios de la publicación sobre el bocata 'Carolina', el bocadillo estrella del bar, compuesto por pechuga de pollo, lechuga y mayonesa.

«¡Qué pena! Tenían los mejores bocatas vegetarianos de la zona», lamentaban otros clientes sobre el cierre del popular bar donostiarra. «El mejor equipo. Cálido, amoroso y divertido. Seguro que no ha sido una decisión nada fácil. Un placer conoceos y mucha suerte en vuestra nueva etapa», eran los deseos de su clientela.