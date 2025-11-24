Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián

La inauguración del nuevo local tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre

M. S.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

«Los rumores son ciertos, estamos por abrir nuestro segundo espacio», ha confirmado una famosa cafetería que abrirá su segundo local en el centro de San Sebastián. Se trata de 'El Patio de Simona', el segundo establecimiento de 'Simona Specialty Coffee Club', una cafetería que abrió en la calle Ramón María Lili 2 en el barrio donostiarra de Gros en 2023.

Y es que, desde su apertura en junio de 2023, 'Simona Specialty Coffee Club', se ha convertido «en el hogar de los adictos al buen café», en el que estos pueden disfrutar además de un 'brunch' y una rica repostería con rollos de canela, tostadas y huevos benedictinos. Un espacio acogedor y que suele estar siempre concurrido.

Gracias a su éxito, ahora abrirán 'El Patio de Simona', el nuevo local que se ubicará en la calle Ijentea 4 en el Boulevard donostiarra y que celebrará una fiesta de inauguración por todo lo alto este viernes 28 de noviembre de las 17.00 a las 20.00 horas.

'Simona Specialty Coffee Club' abre su segundo local en San Sebastián

'Simona Specialty Coffee Club' es el proyecto de las hermanas Paloma y Ximena Bayona, Alexis Forzan y Patrick Wiedekamp. Paloma es la profesional de sala y barista, mientras que Patrick es el cocinero, Ximena la directora creativa y Alexis el barista profesional.

Los cuatro mexicanos, que aterrizaron por diferentes razones en San Sebastián, decidieron empezar con este proyecto y unir sus fuerzas, pasión y conocimiento, para crear este proyecto que tanto éxito ha tenido en la capital donostiarra.

