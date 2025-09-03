Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cazado a un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás

El arrestado, de 44 años y con numerosos antecedentes similares, fue filmado por las cámaras instaladas en la casa situada en el barrio de Loiola y fue detenido en Errenteria

A. Algaba

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:12

La Ertzaintza detuvo ayer en Errenteria a un hombre de 44 años por su presunta implicación en el robo de una vivienda de Donostia perpetrado el domingo. El arrestado había realizado diversos trabajos de reparación en ese domicilio unos meses antes.

El robo tuvo lugar el pasado domingo por la tarde en el barrio donostiarra de Loiola. El autor accedió al interior a través de una terraza y sustrajo dinero y otros objetos personales.

Una vez que los propietarios tuvieron conocimiento de lo ocurrido, a través de un dispositivo electrónico del que disponían, obtuvieron imágenes del presunto autor, el cual fue reconocido como una persona que había sido contratada hacía casi un año para hacer unos trabajos de fontanería en su vivienda.

Estos hechos fueron denunciados por los afectados en dependencias policiales de la Ertzaintza el pasado lunes y ayer, martes por la noche, el sospechoso fue localizado en Errenteria y detenido por un delito contra el patrimonio. A través de las pesquisas realizadas, se pudo conocer además que esta persona, unos días antes, había intentado robar en la máquina de cambios de una gasolinera de Errenteria.

Se espera que el detenido, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, sea puesto a disposición judicial en las próximas horas.

