Los puestos de las caseras finalmente se ubicarán dentro de Pescadería, junto al resto de los asentadores A.M.

La Bretxa acelera en su transformación y prevé abrir el mercado en otoño de 2026

Un año después de que Fomento asumiera el control, se ha abierto el acceso al parking, el gimnasio ya está en funcionamiento y el proyecto de mercado se aprueba en un mes

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:53

El 5 de septiembre del año pasado la Sociedad de Fomento asumió las riendas de la Bretxa, después de que el Ayuntamiento rescatara la concesión ... por la parálisis a la que sometió las obras la empresa Baika. En los últimos doce meses Fomento ha reactivado los trabajos, llegado a acuerdos con los asentadores, activado las obras e impulsado el proyecto de nuevo mercado que, según el último cronograma, se abrirá al público en el otoño de 2026.

