La Bretxa acelera en su transformación y prevé abrir el mercado en otoño de 2026

El 5 de septiembre del año pasado la Sociedad de Fomento asumió las riendas de la Bretxa, después de que el Ayuntamiento rescatara la concesión ... por la parálisis a la que sometió las obras la empresa Baika. En los últimos doce meses Fomento ha reactivado los trabajos, llegado a acuerdos con los asentadores, activado las obras e impulsado el proyecto de nuevo mercado que, según el último cronograma, se abrirá al público en el otoño de 2026.

Ha sido un año intenso para Fomento, sociedad municipal a la que el Ayuntamiento encomendó la gestión de la Bretxa una vez extinguida la concesión. El organismo municipal tuvo que empezar de cero la gestión operativa de la Bretxa: contrató servicios, suscribió nuevas pólizas de seguros, asumió el control de los suministros, realizó reparaciones y activó respuestas a problemas ante los que el anterior concesionario hacía oídos sordos. Nombró una gerencia externa, elaboró unas normas de uso del centro e hizo un seguimiento semanal, con visitas presenciales al mercado. Fomento ha homogeneizado y regularizado situaciones de los arrendatarios y firmado nuevos contratos con ellos.

Las obras en el edificio Pescadería, donde se trasladará el futuro mercado, llevaban año y medio paradas, como el acceso al parking del Boulevard y el gimnasio Fitness Park.

Hace un año se encargó el proyecto para actualizar las vías de evacuación del edificio Arkoak, un elemento clave para poder abrir el túnel de acceso al parking y para permitir la apertura del nuevo gimnasio. Esta obra terminó en junio, el túnel se abrió el 16 de julio y el gimnasio Fitness Park lo hizo el 26 de julio.

También se licitó la obra de la marquesina de las baserritarras, un contrato que se suspendió al advertir Fomento de que el futuro mercado tiene espacio suficiente para incorporar a las caseras a la planta baja de Pescadería. La decisión, que no ha gustado a las afectadas, busca liberar espacio en la plaza y ofrecer mejores condiciones a estos puestos, que en el futuro estarán a cubierto junto al resto de asentadores y dispondrán de las zonas de carga y descarga del renovado edificio.

Nuevo mercado

Fomento además, ha licitado la redacción del proyecto para construir el nuevo mercado en la planta baja de Pescadería, un trabajo que se entregará en breve, con el objetivo de darle luz verde en octubre. La obra incluirá no solo la habilitación del nuevo mercado sino también la eliminación posterior del 'túper' del centro de la plaza de la Bretxa, la urbanización de la misma y las obras de transformación del sótano, donde Lidl ampliará sus instalaciones una vez que las carnicerías y pescaderías suban a la planta de calle.

Fomento también ha adjudicado la redacción del proyecto para aprovechar el espacio de oportunidad de la primera planta de Pescadería donde se prevé abrir un restaurante-escuela.

La última previsión es que el nuevo mercado vea la luz en otoño de 2026 y que la plaza, el sótano y la primera planta de Pescadería vean la luz en 2027.