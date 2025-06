Borja Corominas (Barcelona, 1978) visita de forma regular los barrios para «detectar los problemas reales» de los donostiarras y «derribar prejuicios».

– ¿Ha cumplido ... el PP sus objetivos como grupo municipal en estos dos años de legislatura?

– Nuestro principal objetivo es conseguir tener una interacción directa con el mayor número posible de donostiarras. Conseguir que nos vean cara a cara y nos conozcan. Es un objetivo muy sencillito y humilde, pero visitar los barrios nos sirve para derribar prejuicios que todavía están vigentes en algunos sitios y detectar los problemas reales de los vecinos. Ese es el trabajo de un político: estar en la calle.

Delincuencia «Necesitamos un debate público sano y que a nadie se le llame fascista por decir que hay un problema de inseguridad»

– Han hecho de la inseguridad ciudadana una de sus banderas. ¿Cuál es la solución?

– Lo primero que haría es sentar las bases para que hubiera un debate público sano, que a nadie se le llamara fascista por decir que hay un problema de inseguridad. Sé que la inmensa mayoría de los inmigrantes viene a trabajar y a vivir de manera honesta. Pero hay unos cuantos que no, que vienen a hacer daño. No sé si son multirreincidentes o si son 30, 50 o 200, pero creo que el Ayuntamiento no debería gastarse un solo euro en esa gente que, teniendo la posibilidad de integrarse en la ciudad mediante itinerarios de formación y empleo, prefiere delinquir o malvivir con una ayudita.

– Hay una demanda creciente de más presencia policial e incluso cámaras en la vía pública.

– Yo haría campañas institucionales para prestigiar a los cuerpos policiales, la Ertzaintza y la Guardia Municipal. Que la sociedad vea que nuestros policías son nuestros aliados, que están ahí para protegerlos. Porque todavía hay un desprecio increíble hacia ellos, como si fueran el enemigo. Y recuerdo que una de las medidas estrella de PNV-PSE era crear dos nuevas comisarías en Egia y el distrito Este, pero estamos a mitad de legislatura y de momento seguimos sin noticias. Como tampoco sabemos nada de las pistolas táser que se iban a comprar gracias a una enmienda nuestra. Hay que incrementar la plantilla de la Guardia Municipal y hay que mejorar los recursos, la formación y las técnicas policiales.

– ¿Qué le pareció el anuncio de Nekane Arzallus de que el 100% de los pisos de los cuarteles de Loiola serán protegidos?

– Fue el triple final para ganar el partido y borrar el resto del debate del Pleno monográfico sobre vivienda. Lo dijo al final, en apenas diez segundos, y por el momento no nos han explicado qué porcentajes serán VPO y tasadas ni cómo van a financiar la operación. A mí me encantaría que el Ayuntamiento fuera capaz de movilizar miles de viviendas públicas, pero son ya tantas las promesas incumplidas... Y no solo en esta materia.

Sagrado Corazón «Es una tontería, una ocurrencia más de EH Bildu y Podemos. Al PNV le va fantástico con esta oposición»

– Los guiños de EH Bildu al PSE y la tensión entre PNV y socialistas protagonizaron aquel Pleno. ¿Puede el PP pescar en ese río revuelto?

– Yo no veo la política como un río revuelto en el que pescar oportunidades y las dinámicas dentro del gobierno municipal de entendimiento o de bronca me importan lo justo. Yo tengo las ideas muy claras sobre la ciudad que quiero, sobre lo que me gustaría transformar. Porque echo en falta en este gobierno capacidad para mantener y fomentar todo lo bueno que tiene Donostia, que es mucho, y ambición para transformar las cosas que no funcionan.

– La última polémica ha sido la propuesta de demoler el Sagrado Corazón por su supuesta vinculación con el franquismo.

– Es una auténtica barbaridad, una ocurrencia más de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Esta es la oposición que hacen y al PNV le va fantástico. Aquí, el único partido que hace una oposición seria es el PP. El Sagrado Corazón no es un símbolo franquista, ni mucho menos. Se ideó mucho antes del inicio de la Guerra Civil. Pero se quieren cargar cualquier símbolo de la herencia cristiana de los vascos. Después supongo que pedirán desacralizar la catedral del Buen Pastor, la iglesia de San Vicente, la basílica de Santa María, y convertirlas en discotecas o lo que sea que se les ocurra. Como decía, es una tontería que, por suerte, no va a ir a ningún lado.

– ¿Se han cumplido sus previsiones con Aita Donostia?

– Sin duda. Nosotros ya dijimos en cuanto conocimos el proyecto que iba a ser un desastre y que el estrechamiento del paseo de Errondo generaría problemas de tráfico. Este es uno de los principales accesos a Hospitales y le pregunté en su día a la concejala de Movilidad si asumirá responsabilidades políticas cuando una ambulancia de emergencias se quede atascada ahí y haya un problema real con algún paciente. Evidentemente, no lo hará. El problema no es solo la que se forma en la plaza cada día en las horas punta, sino todo el jaleo que se ha generado durante las obras.