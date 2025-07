EH Bildu cree que el restaurante-escuela de Bretxa incurre en «los errores del pasado»

EH Bildu ha criticado la pretensión del gobierno municipal de aprovechar el espacio de oportunidad que hay en la planta primera del edificio Pescadería de ... Bretxa para implantar un restaurante-escuela que empleará productos del mercado ubicado en la planta baja, tal y como adelantó DV el pasado domingo.

La coalición, que desde que se tomó la decisión de suspender la concesión y revertir el centro comercial a manos municipales ha apoyado al gobierno municipal en las principales decisiones adoptadas en la Bretxa, ha censurado este último movimiento de la Sociedad de Fomento que gestiona ahora el destino de este ámbito. No obstante, EH Bildu también se desmarcó hace unos meses de la decisión de trasladar a las caseras al interior del edificio Pescadería.

La decisión de destinar los 800 m2 libres de la primera planta de Pescadería a un restaurante escuela que ponga en valor los productos vascos que se venden en el mercado no ha gustado a la coalición. «Se han cumplido nuestros temores: una parte de la primera planta de La Bretxa, ya en manos públicas, vuelve a destinarse a un proyecto vinculado a la hostelería», indica en su nota de prensa. «Aunque afirman que no será un restaurante al uso y que no contará con muchas mesas, cabe preguntarse: si no es un bar ni un restaurante, ¿entonces qué es?», se pregunta el grupo municipal.

La coalición cree que este movimiento del gobierno municipal «reproduce los mismos errores del pasado». A pesar del traspaso a manos públicas, la coalición cree que «lo que hoy se plantea es prácticamente idéntico al de hace nueve años. En definitiva, se ha vuelto a la casilla de salida». En su opinión, los edificios de la Bretxa «deben estar al servicio de las necesidades del barrio y de la ciudadanía en su conjunto».

«En octubre denunciamos con firmeza la intención de implantar actividades hosteleras en el edificio Pescadería, y hoy volvemos a hacerlo. La Parte Vieja, declarada zona saturada, sufre un crecimiento descontrolado de la hostelería que ha contribuido a un desequilibrio evidente en la vida del barrio. Este nuevo proyecto no hace sino profundizar en esa misma línea. La Parte Vieja no es un parque temático», ha denunciado la coalición.

Para EH Bildu, colocar un restaurante-escuela en Pescadería «es una nueva oportunidad perdida», porque esta superficie podía haber permitido «dar respuesta a las necesidades históricas del barrio». «Una vez más, se ha actuado de espaldas a esas necesidades vecinales», concluye.