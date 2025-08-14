Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela de Marrutxipi donde se construirá el parque. GORKA ESTRADA

EH Bildu promete «no bajar la guardia» hasta que el parque Sorleku de Donostia se materialice

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

EH Bildu celebra la aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto para el parque Sorleku de Intxaurrondo pero se compromete a «no bajar la guardia» ... hasta que sea «definitivamente» una realidad. «Durante todos estos años hemos vivido con preocupación el trato que se le ha dado al proyecto, marcado por continuas demoras y la falta de prioridad por parte del gobierno municipal», recuerda la coalición abertzale en un comunicado, en el que afirma que «el trabajo compartido junto a asociaciones, agentes e intxaurrondotarras está dando frutos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  3. 3

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  4. 4 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  5. 5 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10 Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu promete «no bajar la guardia» hasta que el parque Sorleku de Donostia se materialice

EH Bildu promete «no bajar la guardia» hasta que el parque Sorleku de Donostia se materialice