EH Bildu promete «no bajar la guardia» hasta que el parque Sorleku de Donostia se materialice

EH Bildu celebra la aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto para el parque Sorleku de Intxaurrondo pero se compromete a «no bajar la guardia» ... hasta que sea «definitivamente» una realidad. «Durante todos estos años hemos vivido con preocupación el trato que se le ha dado al proyecto, marcado por continuas demoras y la falta de prioridad por parte del gobierno municipal», recuerda la coalición abertzale en un comunicado, en el que afirma que «el trabajo compartido junto a asociaciones, agentes e intxaurrondotarras está dando frutos».

La actuación prevista en la parcela de 6.100 metros cuadrados situada junto a las cocheras de Dbus Sorleku cuenta con un presupuesto de 756.000 euros y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, que con los trámites de licitación y las necesidades de ocupación del terreno por parte de la Compañía del Tranvía para las obras de electrificación de sus instalaciones se alargarán hasta finales del próximo año. «El gobierno municipal debe aprobar sin dilación los pliegos que regirán el concurso y la adjudicación de la obra, de manera que deje de ser únicamente un proyecto y pase a convertirse en una realidad», apremian desde EH Bildu.

La formación independentista subraya que «han pasado ya ocho años desde el primer proceso participativo en el barrio y, más allá de los compromisos incumplidos, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que el proyecto original se respete. La aprobación del proyecto es sin duda un paso importante, pero realizaremos el seguimiento necesario para que Sorleku se materialice en el lugar y en la forma en que asociaciones, agentes, vecinos y comunidades educativas de la zona decidieron».