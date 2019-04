EH Bildu califica la legislatura del gobierno municipal como «negativa a e inquietante» Amaia Almirall, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián. / AYGUES CLAUDIA URBIZU Miércoles, 3 abril 2019, 12:10

El grupo político EH Bildu ha presentado este miércoles a su valoración del mandato 2015-2019 del gobierno municipal bajo el título 'Fracasos y un norte preocupante'. El documento recoge cerca de cincuenta ejemplos seleccionados por el grupo y organizados en tres bloques: promesas que no se han cumplido, decisiones que se han tomado sin haber sido anunciadas y acciones que tendrían que haberse propuesto y llevado a cabo. «En este balance no está todo, pero hemos seleccionado los casos que nos parecen más claros, gráficos e importantes», ha señalado la portavoz, Amaia Almirall.

Dentro de la primera lista titulada 'Los fracasos', que hace referencia a «promesas que no se han cumplido o se hicieron in extremis», han destacado ejemplos como la transformación del vial de Carlos I, «que hasta que no se elimine no podrá llevarse a cabo una verdadera regeneración urbana del barrio de Amara»; la cubrición de la plaza Zuberoa, «que se dijo en once ocasiones que se llevaría a cabo y aún no se ha hecho»; la construcción de apartamentos para jóvenes, «que no se han construido en Ulia ni en Morlans»; o el acuerdo para recuperar los cuarteles de Loiola, «que ni se ha logrado ni se logrará». Almirall ha subrayado que esta lista es la más extensa.

La segunda lista, titulada 'Hacia un norte preocupante', recoge «algunas de las decisiones que se han tomado sin haber sido anunciadas y que están hipotecando el día a día de Donostia y su futuro». La portavoz ha destacado que «los proyectos de Garbera y Belartza II han puesto en peligro al pequeño comercio; el turismo, impulsado sin medida, ha perjudicado al ciudadano y al propio sector; y se han perdido edificios emblemáticos de Donostia, patrimonio de la ciudad».

Por último, EH Bildu ha hecho mención de algunas cuestiones «que se tenían que haber hecho y no se han hecho», incluidas en la tercera lista. De este modo, han hecho hincapié en «la necesidad de crear vivienda, ya que es la mayor preocupación de los donostiarras y no se ha dado respuesta a esa medida». Asimismo, han apuntado que la acogida de personas refugiadas ha corrido a cuenta de la iniciativa popular y que «el gobierno municipal ha mostrado escasa sensibilidad hacia las condiciones laborales de los trabajadores del propio ayuntamiento».

Almirall ha adelantado que «pronto» presentarán el programa electoral de EH Bildu, «en el que no se incluirán todas las cuestiones recogidas en este informe, ya que esto es un balance de la legislatura», aunque ha reconocido que los aspectos mencionados en la tercera lista sí que se incluirán, ya que son «importantes para el grupo».