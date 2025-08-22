Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la actualidad los peatones ya utilizan el túnel de Morlans, pese a estar prohibido. A.M.

El bidegorri del túnel de Morlans tendrá dos aceras de un metro a cada lado para peatones

La reforma del pasadizo para admitir peatones se realizará en 2026 y durante los 4 meses de obras estará inoperativo para circular en bicicleta

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:09

El bidegorri que transcurre por el antiguo túnel ferroviario de Morlans y que hoy es exclusivo para ciclistas será reformado el año que viene para ... permitir el tránsito de peatones gracias a sendas aceras de 1 metro de anchura que se habilitarán a cada lado del carril-bici. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar la semana que viene este proyecto que se hará realidad el año que viene mediante unas obras que exigirán el cierre durante cuatro meses de este pasadizo.

