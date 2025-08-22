El bidegorri del túnel de Morlans tendrá dos aceras de un metro a cada lado para peatones

El bidegorri que transcurre por el antiguo túnel ferroviario de Morlans y que hoy es exclusivo para ciclistas será reformado el año que viene para ... permitir el tránsito de peatones gracias a sendas aceras de 1 metro de anchura que se habilitarán a cada lado del carril-bici. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar la semana que viene este proyecto que se hará realidad el año que viene mediante unas obras que exigirán el cierre durante cuatro meses de este pasadizo.

Hace 16 años, cuando se habilitó esta infraestructura para el paso ciclista entre Amara y el Antiguo, se suscitó el debate de por qué no se permitía el paso de peatones por este túnel. La necesidad de dejar una zanja para el drenaje del agua que bajase por las paredes del túnel dejaba unas franjas demasiado estrechas a ambos lados del bidegorri como para plantearse el paso de viandantes. Otro factor en contra de esta opción era que el doble tránsito de peatones y ciclistas aumentaría el riesgo de accidentes en el interior de este pasadizo.

En la actualidad se ha superado este debate debido a varios factores. Pese a la prohibición de transitar a pie, los peatones han venido utilizando el túnel para acortar el tiempo entre Errotaburu/Bera Bera y Morlans sin que se hayan registrado accidentes. Un segundo factor es que se ha encontrado la solución técnica para ampliar los márgenes de hormigón del bidegorri y llevarlos hasta la pared del túnel sin comprometer la actual función drenante de los actuales márgenes. Y, finalmente, porque se ha decidido quitar los vandalizados interfonos existentes en estos márgenes, que «eran molestos y peligrosos para el tránsito peatonal y ciclista», indica la memoria del proyecto realizado por el Departamento de Obras y Proyectos. En su lugar se colocará «un equipo de telefonía que dotará de cobertura a todo el túnel».

El túnel tiene una anchura de 4,20 metros de pared a pared. La intervención proyectada conservará la actual sección del bidegorri, que es de 2,2 metros, y adosará sendas aceras de 1 metro de anchura a cada lado del carril-bici. La obra principal del proyecto consistirá en habilitar este espacio extra para los peatones. En la actualidad quienes transitan a pie por el túnel caminan sobre «un encintado o dado de hormigón» de anchura variable entre 34 y 70 centímetros. Los trabajos consistirán en ampliar esta franja sobre la actual zanja drenante que «oscila entre los 24 y los 50 centímetros». Para que la nueva losa de hormigón no perjudique la función drenante de estos márgenes se colocará nueva grava que sustituya la que ahora está colmatada y produce charcos y posteriormente se cubrirá con un material geotextil para que la lechada de hormigón no penetre en la zanja. «Entre la nueva solera de hormigón y la lámina de impermeabilización del túnel se deberá colocar un porexpan como límite del encofrado para no dañar la lámina impermeabilizante», señala la memoria del proyecto. Una vez endurecido el hormigón, «se retirará dicho porexpan para que el agua proveniente de la roca pueda entrar en la zanja drenante a través de los laterales».

Las claves







Limpieza de grafitis

En las dos bandas de hormigón del túnel se pintarán los símbolos del peatón, «preferiblemente de color amarillo para que sean visibles». La tela asfáltica de impermeabilización que recubre las paredes del túnel será limpiada de grafitis mediante agua a presión y los agujeros que presente serán reparados.

Las obras están presupuestadas en 381.634 euros (IVA incluido) y tienen un plazo de ejecución de 4 meses, que las empresas que concurran a la licitación podrían reducir. Esto será un factor importante porque, según explicó el concejal de Proyectos y Obras Juantxo Marrero (PSE), durante los trabajos se deberá cerrar el túnel al tráfico. Este otoño se licitarán las obras para su ejecución «el año que viene».