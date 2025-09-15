Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El paseo de Berio se convierte en un parking de autocaravanas y vehículos camper durante todo el verano, donde se pueden ver este tipo de escenas a diario. A.M.

Berio, parking no oficial de autocaravanas

Movilidad ·

Este verano ha habido un mayor control de estos vehículos, menos denuncias vecinales y las mismas irregularidades de todos los años. El 84% de las 400 multas se han puesto junto al campus de la EHU

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:12

Domingo 3 de agosto, 09.40 horas, final de la calle Andrestegi, detrás de la biblioteca central de la EHU, en la parte baja de ... Berio. Los moradores de las muchas autocaravanas empiezan a desperezarse para iniciar un nuevo día. También lo hacen dos franceses que han plantado una tienda de campaña en un espacio verde que han encontrado junto a la acera. Ellos no tienen autocaravana sino un coche que han aparcado en las inmediaciones, pero han visto que la zona cumple con las características que buscan: está apartada pero bien comunicada, tranquila y con mucho sitio para aparcar. Un coche patrulla de la Guardia Municipal pasa por las inmediaciones, ve a la tienda de campaña y... continúa su marcha, pero solo para dar la vuelta a la rotonda y regresar. Los agentes piden la identificación a los moradores de la tienda de campaña probablemente para tramitar una sanción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  7. 7

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  10. 10 El calentón de Xabi Alonso con el árbitro en el Real Sociedad - Real Madrid: «No quiero, pero me hacéis pensar mal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Berio, parking no oficial de autocaravanas

Berio, parking no oficial de autocaravanas