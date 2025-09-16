Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia

El Grupo Azora se ha deshecho de la mitad de las viviendas que poseía en Donostia, un parque de 320 pisos de alquiler que a ... día de hoy, según datos del Ayuntamiento, ha reducido a 166. Lo confirmó este lunes la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, a preguntas de EH Bildu en las comisiones de Pleno.

La coalición abertzale quería saber el impacto actual de la cartera residencial del fondo inversor, que en 2020 compró Inmobiliaria Vascongada y todos sus activos. Según la delegada del PNV, de los 166 inmuebles que aún permanecen en poder de Azora, hay 32 desocupados «y en principio en reforma», aunque no pagan el recargo del IBI –situado en el 150%, máximo que permite la ley– porque «no tienen hecha la división horizontal» de sus edificios.

Esto significa que las viviendas no están registradas como propiedades independientes, por lo que el titular –en este caso Azora– solo debe pagar el IBI del bloque entero, no por cada piso de forma individual. Los servicios jurídicos municipales están «analizando la manera de cobrar el recargo a esos 32 inmuebles vacíos, algo que no es tan fácil», advirtió Arzallus ante las críticas del edil de EH Bildu Ricardo Burutaran, quien no ocultó su sorpresa por esta situación.

«A los fondos buitre les está saliendo gratis tener viviendas vacías solo porque no tienen la propiedad horizontal. Es decir, los grandes tenedores salen ganando. Que la administración no tenga aún herramientas para salvar estos resortes legales y se permita el lujo de tener decenas de viviendas desocupadas en nuestra ciudad resulta inexplicable. Pone de relieve que es necesario tomar nuevas medidas y ponerlas en marcha», subrayó el concejal abertzale, quien también se interesó por el número de propiedades de Azora que funcionan como pisos turísticos.

«Hay dos con licencia de VT», aseguró la delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, una cifra que no pareció convencer a Burutaran porque «nos constan al menos unas cuantas en Gros y en Amara». Hay que recordar que cuando Azora desembarcó en la ciudad haciéndose con las 320 propiedades de Inmobiliaria Vascongada, la propia Arzallus ya advirtió al fondo inversor de que el Ayuntamiento no aceptaría un cambio de uso de esos inmuebles: «Serán siempre de uso residencial y no podrán modificarlo para acoger hoteles o apartamentos turísticos».

La venta de los edificios de Azora a otras promotoras inmobiliarias ha sido progresiva. En 2024, cuando el consistorio presentó su solicitud para que Donostia fuera declarada zona tensionada por los precios del alquiler, la cifra de pisos en manos del fondo ascendía a 245. Ahora, un año después, son 166.