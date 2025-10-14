El Ayuntamiento acelera los trámites ante la Junta Electoral para investir a Insausti el día 29

Soplan vientos de cambio en Ijentea y cada día que pasa se conocen nuevos detalles sobre el relevo en la Alcaldía. El Ayuntamiento, a ... través de la Secretaría General, trabaja con intensidad para avanzar los trámites ante la Junta Electoral Central, órgano que debe expedir las credenciales del futuro regidor, Jon Insausti. Y lo hace con una fecha en mente: el miércoles 29.

Es el día «más probable» para celebrar la investidura del sucesor de Eneko Goia, según reveló ayer el propio regidor saliente en su última comparecencia ante los medios de su mandato. La cuestión es que hasta que no se oficialice su renuncia este próximo jueves tras el Pleno de Política General, no se pueden poner en marcha los mecanismos legales que derivarán en una sesión extraordinaria de toma de posesión en un plazo máximo de diez días.

Desde un inicio, el PNV ha mostrado su deseo de no esperar hasta el Pleno ordinario del día 30 –cuando se cumpliría ese plazo previsto tanto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) como en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP)– para que la investidura tenga un espacio propio dada la relevancia del acto institucional.

Por eso se intenta adelantar trabajo ante la Junta Electoral Central, de modo que en cuanto dimita Goia se pueda iniciar el papeleo por vía telemática. «Será un proceso rápido», subrayó el alcalde, quien se curó en salud y advirtió de que aunque el día 29 es la «hipótesis más probable», todavía no lo puede «asegurar al 100%».

Entretanto, Goia tiene ya preparado el discurso que ofrecerá en el Pleno sobre el estado de la ciudad de este jueves, en el que hará balance de sus diez años al frente del consistorio y hablará de objetivos cumplidos y retos.

El regidor no ocultó que en su despedida oficial sentirá «emoción», si bien dijo estar «tranquilo». «Son catorce años trabajando en el Ayuntamiento y se crean lazos personales con los compañeros. Pero no será un adiós sino un hasta luego, porque nos vamos a seguir viendo y seguiremos compartiendo esta ciudad».

Sobre el trato que le darán los grupos de la oposición el día de su renuncia, admitió que tendrá que escuchar críticas a su labor en Ijentea. «No espero menos de ellos. Tenemos visiones de la ciudad totalmente diferentes y eso no es malo. Hay que debatir sobre proyectos y propuestas, no sobre cuestiones personales».

«Me he sentido bien tratado»

En un desayuno con los periodistas que cubren la información municipal ofrecido en el Salón de Plenos, Goia agradeció a los medios de comunicación el trato que le han dispensado desde que accedió a la Alcaldía. «Me he sentido bien tratado, pese a que no siempre haya estado de acuerdo con los titulares que me habéis dedicado», resumió el regidor jeltzale. También compartió su preocupación por el auge de los extremismos en el mundo. «Tenéis una labor importante en la sociedad y debéis actuar con responsabilidad», pidió a los informadores.

Goia terminará de escribir estos días el mensaje de despedida que leerá en el Pleno extraordinario del jueves en el que entregará el acta. Será un acto breve, después del debate sobre el estado de la ciudad, con un turno para el alcalde y los portavoces de los cinco grupos políticos municipales y una intervención final a modo de cierre para él. A la sesión asistirán como invitados, además de su familia, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y la presidenta del GBB, María Eugenia Arrizabalaga, entre otros representantes del partido.