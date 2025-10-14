Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia, durante el desayuno con periodistas celebrado ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. LOBO ALTUNA

El Ayuntamiento acelera los trámites ante la Junta Electoral para investir a Insausti el día 29

Goia ya tiene preparado su discurso para el Pleno de Política General de este jueves en el que hará balance de estos diez años en la Alcaldía

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Soplan vientos de cambio en Ijentea y cada día que pasa se conocen nuevos detalles sobre el relevo en la Alcaldía. El Ayuntamiento, a ... través de la Secretaría General, trabaja con intensidad para avanzar los trámites ante la Junta Electoral Central, órgano que debe expedir las credenciales del futuro regidor, Jon Insausti. Y lo hace con una fecha en mente: el miércoles 29.

