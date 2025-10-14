El abogado Tomás Pascua sustituirá al concejal del PP Jorge Mota en Donostia

El PP ha confirmado que Tomás Pascua, abogado hondarribiarra de 31 años, será el sustituto del hasta ahora concejal Jorge Mota, quien renunciará este jueves ... al cargo por motivos personales y políticos tras el debate sobre el estado de la ciudad.

Pascua era el número cuatro en la plancha electoral de los populares para las municipales de mayo de 2023 y previsiblemente recogerá su acta como nuevo edil de la corporación en un Pleno a finales de este mes.

Por su parte, Mota (Zamora, 1959) también es representante del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, secretario general del partido en el territorio y delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.