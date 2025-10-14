Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El abogado Tomás Pascua sustituirá al concejal del PP Jorge Mota en Donostia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

El PP ha confirmado que Tomás Pascua, abogado hondarribiarra de 31 años, será el sustituto del hasta ahora concejal Jorge Mota, quien renunciará este jueves ... al cargo por motivos personales y políticos tras el debate sobre el estado de la ciudad.

