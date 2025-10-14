El abogado Tomás Pascua sustituirá al concejal del PP Jorge Mota en Donostia
San Sebastián
Martes, 14 de octubre 2025, 02:00
El PP ha confirmado que Tomás Pascua, abogado hondarribiarra de 31 años, será el sustituto del hasta ahora concejal Jorge Mota, quien renunciará este jueves ... al cargo por motivos personales y políticos tras el debate sobre el estado de la ciudad.
Pascua era el número cuatro en la plancha electoral de los populares para las municipales de mayo de 2023 y previsiblemente recogerá su acta como nuevo edil de la corporación en un Pleno a finales de este mes.
Por su parte, Mota (Zamora, 1959) también es representante del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, secretario general del partido en el territorio y delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.
