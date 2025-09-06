El ascensor que unirá la calle Escolta Real y el paseo de Hériz se estrenará el verano de 2026

Se reactiva de manera definitiva el proyecto que echó a andar hace siete años para unir con un ascensor la calle Escolta Real 26-28 ... con el paseo de Hériz 19-21. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar el martes el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto actualizado de ejecución de un elevador que salve el desnivel existente entre ambas vías situadas en el barrio del Antiguo.

Desde la dirección de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, que ha solicitado el «impulso» de esta contratación, confirman a este periódico que las obras, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses, estarán finalizadas a lo largo del verano de 2026. El futuro ascensor para conectar de forma accesible la parte baja y alta del Antiguo tendrá una capacidad de 20 personas y salvará 15 de los 45 metros de desnivel que hay hasta el Seminario.

El martes se aprobará en el consistorio la contratación de unas obras que tendrán 8 meses de duración y una inversión de 1,3 millones

El proyecto que finalmente se materializará, y que es obra de Girder Ingenieros SLP, ha tenido que ser actualizado por los años transcurridos desde el inicio de la propuesta y ya fue aprobado por el consistorio el pasado 22 de julio con un presupuesto de 1,3 millones de euros (IVA incluido).

«La próxima semana damos un paso más en lo que a movilidad vertical se refiere con una actuación muy esperada por los vecinos y vecinas de la zona, que por fin están más cerca de contar con un nuevo elemento que les va a facilitar enormemente el día a día, mejorando la accesibilidad del barrio. Una vez encaminado este primer ascensor, seguiremos trabajando para sacar adelante los siguientes tramos», indica Olatz Yarza (PNV), concejala de Movilidad. Se refiere a la futura construcción de tres ascensores más hasta llegar al Seminario. El segundo unirá Hériz 21 con José María Arizmendarrieta, el tercero Arizmendarrieta con Hériz 44 y el último, Hériz 75 con el Seminario.

Este será por lo tanto el primero de los cuatro ascensores previstos que unirán esta zona del Antiguo con el Seminario. En el caso del elevador que se construirá para unir Escolta Real y el paseo de Hériz, se plantea un sistema de tres elementos principales para lograr la accesibilidad deseada. En primer lugar, se instalará un sistema de rampas en su zona inferior, después un ascensor de 15 metros de altura y, tras él, una pasarela de unos 30 metros de longitud.

Sobre el diseño elegido para el ascensor, Juantxo Marrero (PSE), edil de Proyectos Urbanos, señala que «hemos trabajado en un proyecto que se integre de manera armoniosa en el entorno urbano, aportando una solución moderna y sostenible. Se trata de una inversión significativa que refleja nuestro compromiso con la accesibilidad universal y la mejora continua de los espacios públicos de Donostia».