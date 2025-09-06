Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotomontaje del futuro ascensor que conectará la calle Escolta Real 26-28 y el paseo de Hériz 19-21. Girder Ingenieros S.L.
San Sebastián

El ascensor que unirá la calle Escolta Real y el paseo de Hériz se estrenará el verano de 2026

El elevador tendrá una capacidad para 20 personas y salvará 15 de los 45 metros de desnivel que hay hasta el Seminario

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:35

Se reactiva de manera definitiva el proyecto que echó a andar hace siete años para unir con un ascensor la calle Escolta Real 26-28 ... con el paseo de Hériz 19-21. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar el martes el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto actualizado de ejecución de un elevador que salve el desnivel existente entre ambas vías situadas en el barrio del Antiguo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

