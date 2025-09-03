Arranca la campaña de matriculación para aprender euskera en Donostia

Arranca la campaña de matriculación para apuntarse a aprender euskera en Donostia. Como cada curso el Ayuntamiento de San Sebastián, junto con los euskaltegis y ... centros homologados, han hecho un llamamiento a la población para animarles a aprender euskera. El plazo de inscripción se abrirá en septiembre y las personas interesadas podrán acudir a cualquiera de los centros de la ciudad y Donostia invertirá más de 400.000 euros en subvencionar este aprendizaje.

Todos los euskaltegis y centros homologados cuentan con una amplia oferta. Desde los habituales cursos ordinarios a lo largo de todo el año academico, que inlcuyen horarios flexibles que van desde programas de pocas horas semanales hasta modalidades intensivas de tres o cinco horas diarias. Pero también estan disponibles los programas de autoaprendizaje en formato telemático, para aquellos que disfruten organizando el trabajo a su propio ritmo, y con más libertad para aprender, eso sí, con el apoyo de tutorías presenciales u online.

Además, se ofertan cursos específicos de carácter comunicativo dirigidos a distintos colectivos: personal de comercio y hostelería, desempleados, padres y madres, jubilados, inmigrantes o participantes en el programa AISA... Estas clases se han organizados conjuntamente por los euskaltegis y el Servicio de Euskera.

La campaña #euskaldunízate ha sido presentada por representantes de los euskaltegis y centros homologados, junto con el concejal delegado de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti. Según ha explicado el lema recoge «perfectamente el mensaje que queremos transmitir» y por eso han utilizado el «mismo lema que en años anteriores». Se trata de un juego de palabras que «expresa muchas formas de euskaldunización y que tiene su significado en euskera y castellano: ser euskaldun, en euskera, y euskaldunizar mientras se aprende euskera, en castellano», indica el edil.

Más de 400.000 euros en subvenciones

El Ayuntamiento destinará 440.000 euros en subvenciones, de los cuales 305.000 para los cursos ordinarios y 135.000 para los específicos. Paralelamente, el Gobierno Vasco, a través de HABE, continúa avanzando hacia la gratuidad. Si el año pasado se hizo gratuito el nivel A1, este curso también lo será el nivel A2. El alumnado solo tendrá que abonar una pequeña parte de la matrícula (0,6 euros por hora), que se devolverá al finalizar el curso siempre que se acredite el nivel correspondiente y se haya asistido, al menos, al 75% de las clases.

No obstante, en este camino hacia la gratuidad total, los alumnos de otros niveles también pueden recuperar la totalidad de la matrícula si superan la capacitación y obtienen la acreditación correspondiente. En el curso 2024-2025, 994 personas ya han solicitado subvención para los cursos de invierno. Para los de verano, el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, con 94 solicitudes registradas hasta la fecha.

De cara al curso 2025-2026, la matriculación comenzará en septiembre y las solicitudes de subvención podrán presentarse hasta el 31 de mayo, tanto online —en las páginas www.donostia.eus y www.donostiaeuskaraz.eus— como en las oficinas del Servicio de Euskera (Plaza de la Constitución 2) y en las oficinas de Udalinfo (Easo, Arroka, Morlans y Altza).

El Servicio de Euskera también subvencionará otros formatos de aprendizaje, como los barnetegis, los programas de autoaprendizaje y los cursos de verano, cuyo plazo de solicitud se cerrará igualmente el 31 de mayo.