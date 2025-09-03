Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de los euskaltegis y centros homologados, junto con el concejal delegado de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti. Ayuntamiento de Donostia

Arranca la campaña de matriculación para aprender euskera en Donostia

Bajo el lema '#euskaldunízate' los euskaltegis y centros homologados de la ciudad ofrecen cursos ordinarios y adaptados a las necesidades de cada ciudadano

Naroa Ascunce

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:43

Arranca la campaña de matriculación para apuntarse a aprender euskera en Donostia. Como cada curso el Ayuntamiento de San Sebastián, junto con los euskaltegis y ... centros homologados, han hecho un llamamiento a la población para animarles a aprender euskera. El plazo de inscripción se abrirá en septiembre y las personas interesadas podrán acudir a cualquiera de los centros de la ciudad y Donostia invertirá más de 400.000 euros en subvencionar este aprendizaje.

