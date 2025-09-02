Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una profesora da la bienvenida a sus alumnos en un euskaltegi. Arizmendi

El Gobierno Vasco amplía la gratuidad del aprendizaje del euskera al nivel A2

Política lingüística ·

El Ejecutivo seguirá sufragando los gastos de quienes se inician en el A1 y de los jóvenes de entre 16 y 18 años que vayan a acreditar un C1, destinando a todo ello 4,8 millones

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:12

El Gobierno Vasco va a subvencionar a aquellos alumnos que estudien euskera en el nivel A2 en el curso que arranca, ampliando así la gratuidad ... que ya existía para aquellos que se iniciaban en el nivel más básico del A1. También sufragará los gastos de los jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran mejorar su capacidad de comunicación en el nivel C1. En total, el Ejecutivo vasco destinará 4,86 millones de euros para que la matrícula para estudiar euskera en el curso 2025-2026 sea gratuita en los citados niveles, con un incremento del 52,9% respecto al presupuesto del año pasado.

