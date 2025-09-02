El Gobierno Vasco amplía la gratuidad del aprendizaje del euskera al nivel A2

El Gobierno Vasco va a subvencionar a aquellos alumnos que estudien euskera en el nivel A2 en el curso que arranca, ampliando así la gratuidad ... que ya existía para aquellos que se iniciaban en el nivel más básico del A1. También sufragará los gastos de los jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran mejorar su capacidad de comunicación en el nivel C1. En total, el Ejecutivo vasco destinará 4,86 millones de euros para que la matrícula para estudiar euskera en el curso 2025-2026 sea gratuita en los citados niveles, con un incremento del 52,9% respecto al presupuesto del año pasado.

Según ha explicado la Vicelehendakari primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística Ibone Bengoetxea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, «este acuerdo da continuidad a las políticas de gratuidad puestas en marcha en cursos anteriores. Bengoetxea ha señalado que el objetivo principal del programa de gratuidad es que el aprendizaje del euskera sea «más fácil y accesible para todas y todos».

La línea de ayudas está teniendo su reflejo en los datos de matriculación. Este curso el número de alumnos de A1 ha aumentado un 30% respecto al año anterior, según la consejera.

El Gobierno Vasco decidió incorporar el nivel A1 inicial al programa de gratuidad en el curso 2024-2025. Según los datos, alrededor del 10% de los alumnos de los euskaltegis son extranjeros y el 12% de otras comunidades autónomas. En los euskaltegis se vio que precisamente son estos, los grupos que no conocen el euskera, los que constituyen su cantera, por lo que era necesario acercarlos a esta lengua para dar un salto en su uso. Así, gracias a la decisión del Consejo de Gobierno de hoy, para el alumnado de nivel A1 la matrícula seguirá siendo gratuita este nuevo curso y, además, se ampliará al nivel A2. De esta forma, los alumnos que el año pasado estudiaron euskera de forma gratuita en el nivel A1 tendrán continuidad en la gratuidad y también tendrán la oportunidad de aprender euskera gratis en el nivel A2.