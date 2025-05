Aprobada en el Pleno la modificación de la ordenanza de terrazas que adelantará una hora el cierre de la actividad en verano

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves de forma inicial la modificación de la ordenanza de terrazas hosteleras, una norma que ... solo ha sido apoyada por los grupos del gobierno municipal, PNV y PSE, y que ha recibido el voto en contra de los tres grupos de la oposición: EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia. La norma se someterá ahora a 30 días de exposición pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias por la ciudadanía. Tras la valoración y contestación a estas alegaciones, el nuevo texto legal deberá será aprobado definitivamente por el Pleno, algo que no sucederá hasta el otoño.

La nueva norma incorpora unos nuevos horarios de cierre para conjugar la actividad con el descanso vecinal que supone recortar una hora los actuales en verano y media hora los horarios de cierre en fin de semana en invierno. Solo se mantiene el actual horario (las 23.00 horas) de domingo a jueves entre el 15 de octubre y la Semana Santa, gracias a una enmienda conjunta de PNV-PSE-EH Bildu pactada en los últimos días, ya que el ejecutivo local defendía dejar ese horario en las 22.30 h. Los fines de semana de octubre a Semana Santa la actividad de las terrazas finalizará a medianoche, cuando en la actualidad lo hace a las 00.30 horas. En verano, de Semana Santa a octubre, el horario se acabará entre semana a las 00.00 h (ahora es a la 01.00 h) y los fines de semana finalizará a la 01.00 h cuando ahora el horario se extiende hasta las 02.00 h.

En el debate, el concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE) ha defendido el texto aprobado. «Hemos trabajado durante 9 meses, escuchando a todas las partes, y hemos elaborado un texto intentado un equilibrio para conjugar todos los intereses». Defendió los beneficios que incorpora la norma para la hostelería en términos de agilización de trámites, extensión de las autorizaciones a los hoteles y nuevas posibilidades de terrazas a colocadas a más distancia del establecimiento que las anteriores. Y justificó la negativa a colocar estufas eléctricas porque tenía informes técnicos negativos tanto del Departamento de Medio Ambiente como del de Mantenimiento y servicios Urbanos.

La concejala de Elkarrekin Arantxa González criticó que no se hayan tenido en cuenta aspecto de accesibilidad y lamentó que en vez de «poner coto» a las terrazas la nueva norma permita aumentar su expansión por el espacio público.

El portavoz del PP Borja Corominas censuró que el gobierno municipal «se empeñe en torpedear un sector como la hostelería que genera miles de empleos en la ciudad». Arremetió contra la negativa a permitir las estufas en las terrazas, cuando las permiten en Bilbao, Vitoria y muchas ciudades del entorno. Reclamó un informe que justifique esta prohibición a los calefactores o vaticinó que el asunto será tumbado por los tribunales como pasó en Madrid.

EH Bildu lamentó que no se haya realizado una ordenanza más pegada a la realidad de cada barrio «porque la ciudad es desigual, la saturación no es la misma en cada zona», señaló el concejal Jabi Vitoria. Echó de menos que los criterios lingüísticos no se hayan explicitado en la norma y alertó sobre las carencias puestas en evidencia en el informe de movilidad. Explicó que sus enmiendas buscaban garantizar un control efectivo de estas ocupaciones del espacio público, demandado tanto por los colectivos vecinales como por el Ararteko. «lo mejor hubiera sido retirar esta ordenanza y hacer otra que tenga en cuenta la diferente realidad de cada barrio», señaló.

El portavoz del PNV, Jon Insausti, defendió que «es la mejor ordenanza posible porque integra una amalgama de intereses diferentes». Destacó que quienes han sido más críticos con la nueva norma son los que menos enmiendas han presentado: «El PP solo 4 y Elkarrekin ninguna». Es una ordenanza, concluyó, que »garantiza el equilibrio entre la actividad hostelera, el buen uso del espacio público y el descanso de los vecinos».