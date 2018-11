Antagonismos complementarios Obra personal. La exposición de Gorka Chillida se puede visitar desde hoy en Arteko Galería. Arteko Galería inaugura esta tarde la muestra del artista donostiarra Gorka Chillida | La exposición intenta comprender su obra, que él define como «un reflejo de mi propio conocimiento personal» GORKA LARRUMBIDE Viernes, 23 noviembre 2018, 06:36

Arteko Galería inaugura esta tarde 'Antagonismos Complementarios', una muestra en el que el artista donostiarra Gorka Chillida se presenta de manera individual y, por primer vez, en la capital guipuzcoana.

Cuenta a sus espaldas con una larga trayectoría en el mundo del arte. Tras cursar dos años Bellas Artes en la Universidad Europea de Madrid, su tío, el escultor Carlos Lizarriturry, le inició en el mundo de la escultura de piedra durante seis meses en Croacia. Posteriormente, colaboraría durante tres años junto a su padre, Pedro Chillida, con quien aprendió a trabajar el hierro. Regresó a Madrid para iniciarse en el mundo del diseño, donde estudió en el instituto europeo di Design y ejerció de profesor como diseñador durante un año.

Pasado este tiempo se mudó a Barcelona, donde dedicó el siguiente año y medio al diseño de muebles. Algunos de sus trabajos expositivos le han llevado a realizar una muestra individual en la Galería Materna y Herencia en Madrid y participar en una exposición colectiva en Denia, que estuvo comisariada por Ralph Dosch.

«Hasta la fecha, la obra ha sido un reflejo de mi propio conocimiento personal», afirma el artista. «En este proceso de crecimiento he pasado de no ser capaz de caminar sin un objetivo, a saber dejarme llevar y leer la vida. De ser una persona cerrada e inamovible, a abrir mi mente y cambiar cada día. Mi obra ha evolucionado en cada proceso y he abordado sin miedo cada una de las etapas que me ha tocado vivir en esta aventura que me lleva desde lo racional a lo divino», explica el donostiarra antes de presentarse ante los suyos en su casa, Donostia.

«'Antagonismos Complementarios es una exposición planteada desde la madurez de mi trabajo. Es un intento de comprender el camino que me ha traído hasta aquí, donde he ido moviéndome conociendo los extremos y he comprendido que debajo de lo que yo quiero, hay un equilibrio que todo lo domina», argumenta Gorka Chillida, que estará presente en la inauguración de esta tarde a las 19.30 horas en Arteko.

En este sentido, asegura que su trabajo con al escultura «se limita a esfuerzo, búsqueda, capacidad, valor y aprendizaje. Llevo tiempo buscando sentido a lo que hago, intentando entender los deberes de un artista. Poco a poco me he dado cuenta de que soy yo el que aprendo del arte y quizás algún día tenga la capacidad de eneseñar algo con él. Creo que explorar los límites de uno mismo es algo fundamental en la definición de un artista», añade.

Acercar el arte al público

Arteko Galería nace en el barrio donositarra de Gros en 1996 con el objetivo de acercar el arte al público. «Cumplimos dos décadas difundiendo obras de numerosos artistas y presentando distintas exposiciones con las tendencias más actuales», apuntan sus responsables.Las propuestas alternan obra de artistas contemporáneos vascos, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, con otras de jóvenes creadores y sus nuevas formas de expresión.