La anécdota de Eneko Goia con Iñaki Azkuna en 2011: «¿A ti quién te ha engañado?» El actual alcalde de Donostia acudió al Ayuntamiento de Bilbao en busca de consejo cuando fue elegido candidato y Azkuna le hizo una representación de lo que supone trabajar en un consistorio

A. A. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

El alcalde de Donostia Eneko Goia cumple diez años como primer edil de la capital de Gipuzkoa. Pero su primer intento para hacerse con la Alcaldía de la ciudad, entonces en manos del PSE de Odón Elorza, llegó en 2011, cuando fue elegido por el PNV para abordar ese reto. Goia, en el foro 'Gipuzkoa al Día', organizado por El Diario Vasco y Rural Kutxa, recordó los primeros pasos que dio para afrontar ese paso y uno de ellos fue su viaje a Bilbao «en busca de consejo».

Goia ha recordado esa anécdota de 2011, en la que se dirigió al Ayuntamiento de Bilbao para «pedir consejos que incluir en el programa y propuestas para Donostia». Allí, en plena reunión entró en la sala el entonces alcalde de la capital vizcaína, Iñaki Azkuna, que llevaba desde 1999 en el cargo. «¿Qué haces aquí?», ha explicado que le preguntó Azkuna. «A coger ideas», le contestó.

Azkuna, fallecido en 2014, contestó entonces: «¿Pero quién te ha engañado?». Y le hizo una comparativa sobre lo que supone trabajar en la Diputación o en un Ayuntamiento. «La Diputación es como un hospital al mediodía», le definió, con el médico haciendo una revisión del paciente y subiendo o bajándole la medicación. «Pero recuerda, el Ayuntamiento es como las urgencias en un hospital por la noche», le añadió, para reflejar los distintos ritmos de trabajo.

«Perdóname Eider, pero tenía que recordar estas palabras», le ha apuntado jocoso a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Goia no pudo hacerse con la Alcaldía de Donostia en esa primera intentona en 2011, pero sí lo hizo en 2015 y sigue en la actualidad. «Me acuerdo mucho de esas palabras», ha rematado el primer edil donostiarra.