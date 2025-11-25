Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anduaga, durante una actuación en mayo

Anduaga al alcalde: «Me has dejado planchado»

Insausti ha llamado al tenor para comunicarle la concesión del Tambor de Oro y este, muy emocionado, le ha confirmado que estará en Donostia el 20 de enero

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:39

«Me ha dejado planchado». Esta ha sido la primera reacción de Xabier Anduaga tras recibir la llamada del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, para comunicarle la concesión del Tambor de Oro.

Insausti ha señalado que el nombre de Xabier Anduaga ha concitado la unanimidad de todos los grupos municipales, que han aprobado la concesión del Tambor de Oro al prestigioso tenor donostiarra.

Pero faltaba un trámite para que el galardón fuese una realidad. El alcalde debe llamar al galardonado y este debe aceptar el premio y confirmar que va a estar en la ciudad el 20 de enero para recibirlo.

Anduaga, ha relatado Insausti, ha recibido «muy emocionado» la decisión de la corporación municipal. «Me has dejado planchado», le dijo de sopetón al alcalde. Insausti ha señalado que se han felicitado mutuamente porque Anduaga ha querido reconocer el nuevo cargo de Insausti en la corporación tras la marcha de Eneko Goia.

Además, el galardonado le ha comentado Insausti que, por casualidad, ha suspendido una gira iberoamericana para descansar en Donostia en enero y que eso es lo que va a permitir recibir el premio en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Eso sí, sin mucho tiempo para festejar el galardón porque el 21 de enero canta en Viena.

Anduaga estaba emocionado además porque «desde los 5 años» ha tocado en la tamborrada infantil.

Te puede interesar

