El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro

Aingeru Munguía San Sebastián Martes, 25 de noviembre 2025, 13:11 | Actualizado 13:46h. Comenta Compartir

El tenor Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) recibirá el Tambor de Oro 2026 «por llevar el nombre de la ciudad allá donde está». La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha elegido por unanimidad al donostiarra entre los 56 candidatos y recibirá la distinción el próximo 20 de enero. Anduaga ha recibido emocionado la noticia. «Me has dejado planchado», le ha dicho al alcalde Jon Insausti, quien le ha comunicado la concesión del galardón.

No se esperaba que en la primera reunión de los grupos municipales se reuniera el consenso necesario, pero se ha producido y en poco más de una hora del inicio de la junta de portavoces se ha anunciado la decisión de conceder el galardón a Anduaga.

El artista donostiarra considerado uno de los mejores tenores del mundo y con una larga trayectoria en su haber desde que debutara con ocho años en el Orfeón donostiarra, ha actuado en teatros y festivales de todo el mundo, además de subirse a escenarios como el Teatro Mijaílovski de San Petersburgo, el Müpa de Budapest, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Filarmónico de Verona, el Festival de Ópera Donizetti de Bérgamo, el Centro Nacional de las Artes Escénicas de Pekín...

Este verano Anduaga se convirtió en uno de los grandes cantantes que han escrito con letras de oro su nombre en la historia de la Quincena y de su ciudad. Hizo historia en el Teatro Victoria Eugenia con un recital diseñado al detalle para mostrar todas las capacidades de su voz.

Ampliar

Anduaga dio sus primeros pasos en la profesión en el Orfeón Donostiarra, donde comenzó a cantar con 8 años y a los 15 era ya solista. Se formó en la Escuela Superior de Música Musikene (2014-2018) desde donde comenzó a despegar en su carrera. Cuenta con reconocimientos internacionales como el primer premio, tanto de ópera como de zarzuela, del concurso Operalia celebrado en Praga en 2019, o el primer premio del International Opera World en la categoría de Mejor Cantante Joven de 2020.​ Recibió además el premio de la revista Ópera Actual, por ser el intérprete joven español más prometedor de 2021, y en 2022 dio su primer recital en el Teatro de la Zarzuela acompañado por el pianista Giulio Zappa.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha sido de los primeros en felicitar públicamente a Anduaga. «Pocas cosas emocionan tanto como ver crecer a un talento de casa. Una voz donostiarra que hoy conquista el mundo», ha escrito en sus redes sociales. Después, en rueda de prensa, ha compartido con los medios de comunicación la «emoción» que le ha transmitido el premiado tras conocer la distinción.

Temas

Tambor de Oro