Churchill para salir del 'marco incomparable'

Goia reivindica su gestión en su último discurso, pide perspectiva para que San Sebastián abandone su zona de confort, supere el 'vértigo' por los cambios y afronte el desafío de la futura 'Donostia Metropolitana'

Alberto Surio

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:16

Comenta

La casualidad ha hecho coincidir el día de la renuncia de Eneko Goia con la vuelta de La Oreja de Van Gogh a los escenarios. ... El hecho se comenta como chascarrillo al inicio de este último pleno sobre el estado de la ciudad, un pleno blanco -blanco y azul habría que matizar- en el que la inmediatez de la retirada ha ejercido como analgésico del debate. En la sesión planea lógicamente el relevo. Y eso augura cierto mayor fair play. El 'modo despedida' cambia la forma y el fondo, y seguro que va a suavizar el duelo dialéctico.

