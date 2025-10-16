Churchill para salir del 'marco incomparable'

La casualidad ha hecho coincidir el día de la renuncia de Eneko Goia con la vuelta de La Oreja de Van Gogh a los escenarios. ... El hecho se comenta como chascarrillo al inicio de este último pleno sobre el estado de la ciudad, un pleno blanco -blanco y azul habría que matizar- en el que la inmediatez de la retirada ha ejercido como analgésico del debate. En la sesión planea lógicamente el relevo. Y eso augura cierto mayor fair play. El 'modo despedida' cambia la forma y el fondo, y seguro que va a suavizar el duelo dialéctico.

El guion de lo previsible se está cumpliendo a la perfección. Goia ha hecho un descargo de su gestión, libre y sin ataduras, como si se estuviera quitando una carga pesada de encima. Ha citado a Churchill -uno de sus referentes, ha confesado- en defensa de la democracia, ha reivindicado la solidez que ha dado el pacto municipal PNV-PSE -importante en este momento de tensión en las relaciones entre ambos partidos- y ha hablado de la necesidad de asumir riesgos para que la ciudad no se quede en la inacción, en una crítica implícita al riesgo de la comodidad y de la autocomplacencia. La tesis es clara y ha sonado como una especie de legado personal en una época de cambios acelerados que impiden que las cosas reposen: San Sebastián tiene que sacudirse el síndrome del 'marco incomparable', salir de la zona de confort para ser fuerte en el futuro y convertirse, con 350.000 habitantes, en la 'Donostia Metropolitana' (la ciudad y su cinturón urbano) para competir con suficiente masa crítica en la Champions.

Nacionalismo donostiarra

Ha repasado los nuevos equipamientos, y ha incluido un tono autocrítico al señalar las «espinitas clavadas» por no haber desarrollado una mayor intervención en el barrio de Martutene. Ha defendido la agilidad en las políticas de vivienda y la construcción de pisos con precio tasado para atender la necesidad de la clase media que no puede adquirirlos en propiedad, pero a la vez supera los ingresos que se exigen para la VPO. Ha lanzado un aviso al reconocer que tiene algunas dudas sobre la intervención en el alquiler, «aunque ojalá me equivoque». Y respecto al turismo, y el 'vertigo que ha admitido que se ha producido por su notorio incremento, ha puesto de relieve que esta ciudad ha sido de las pioneras en adoptar medidas de control. Ha pedido, en definitiva, perspectiva para saber y percatarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Y ha reivindicado aquel consejo de un alcalde holandés. «lo mejor que puede hacer una ciudad es invertir en educación, cultura y deporte». Y, ha rematado. «Así ha sido». Como ejemplo, el número de titulados universitarios en la ciudad, superior al de otras ciudades de su entorno.

Una conclusión tras estas primeras horas de pleno. Se habla mucho de la pérdida de sentido de comunidad y de la incertidumbre democrática que provoca el miedo al futuro y a los problemas viejos y nuevos. Pero si hay algo que permanece sólido es ese sentimiento donostiarrista que se recicla con los tiempos. Un aroma de claro nacionalismo donostiarra que sí es transversal. Que rebasa las siglas e inunda todas las ideologías con un discurso de orgullo, ilusión y ambición. «Quisiera ser alcalde Donostiyakua... daría yo a los pobres maitia pattarra naikua». El bertsolari Eusebio Mugerza lo cantaba en el mercado de La Bretxa a comienzo del siglo XX. Hoy en el mismo lugar los turistas hacen cola para comprar queso en el mercado y el alcalde saliente se prepara para un momento de emoción. Salir de la Alcaldía es a veces más difícil que entrar.