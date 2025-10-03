Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Todos los asistentes a la presentación posan junto a los nuevos autobuses de la empresa Aizpurua.

Gente de la ciudad

Aizpurua y sus nuevos autobuses

La veterana y familiar empresa de Usurbil mostró los nuevos modelos Irizar ante numerosos invitados

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:32

Comenta

La conocida empresa Autocares Aizpurua ubicada en Usurbil, que cumple 60 años, celebró el pasado miércoles una fiesta en el parking del restaurante Araeta para ... presentar sus 5 nuevos vehículos de la firma Irizar, i6 Efficient, el modelo más eficiente de la empresa Irizar. Al acto acudieron más de cien personas y fue presentado por la periodista Olga Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  6. 6

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  7. 7 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  8. 8

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  9. 9

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  10. 10

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aizpurua y sus nuevos autobuses

Aizpurua y sus nuevos autobuses