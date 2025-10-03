Aizpurua y sus nuevos autobuses

La conocida empresa Autocares Aizpurua ubicada en Usurbil, que cumple 60 años, celebró el pasado miércoles una fiesta en el parking del restaurante Araeta para ... presentar sus 5 nuevos vehículos de la firma Irizar, i6 Efficient, el modelo más eficiente de la empresa Irizar. Al acto acudieron más de cien personas y fue presentado por la periodista Olga Grande.

Uno de esos vehículos convertido en arte en movimiento, 'El corazón en que viajas', es una pieza única, obra del artista navarro Mikel Belindo (David López Amézqueta). Plasma en la carrocería del vehículo, seis corazones unidos, representando a los hermanos que en segunda generación han seguido dando vida a esta reconocida empresa.

Tomaron la palabra, Imanol Rego, director de Irizar, que dio detalles técnicos sobre los nuevos autobuses. También el artista Mikel Belindo y Aintzane Aizpurua, tercera generación y actual directora de la empresa.

La historia de Autobuses Aizpura comenzó en 1967. La fundó Antonio Aizpurua Cestona y en estos años ha conseguido ser un referente en Gipuzkoa.

Tras la presentación, los asistentes pudieron conocer los nuevos autobuses y se sirvió un lunch.

De la familia Aizpurua estaban presentes los hermanos Juan Miguel, Angel, Joxan, Eusebio, Edurne y Ana. Un recuerdo especial para Joxe Mari, fallecido y Aitziber, la actual directora.

