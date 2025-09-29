Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De los Toyos, Goia e Itxaso, en la visita realizada este lunes a Altza. Iñigo Royo
San Sebastián

El ahorro energético en las 202 viviendas rehabilitadas en Altza alcanza el 60%

Las obras de regeneración impulsadas en nueve edificios por el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia y los vecinos estarán finalizadas antes de final de añoo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:45

Las obras de regeneración integral que se están llevando a cabo en el barrio donostiarra de Altza desde el segundo trimestre de 2024 concluirán antes ... de final de año. Un proyecto ambicioso que afecta a 202 viviendas repartidas en ocho edificios y una vivienda adosada en el que se han invertido 15,1 millones de euros. Todas las viviendas implicadas en este proceso de rehabilitación van a mejorar su eficiencia energética en una media superior al 60%, lo que repercutirá en el nivel de ahorro de estos vecinos que han participado económicamente con 2,6 millones en la realización del proyecto. El resto del presupueto lo han aportado el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco con 9,2 millones, a través de los fondos PIIE, y el Ayuntamiento de San Sebastián con 3,2 millones.

