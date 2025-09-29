El ahorro energético en las 202 viviendas rehabilitadas en Altza alcanza el 60%

Las obras de regeneración integral que se están llevando a cabo en el barrio donostiarra de Altza desde el segundo trimestre de 2024 concluirán antes ... de final de año. Un proyecto ambicioso que afecta a 202 viviendas repartidas en ocho edificios y una vivienda adosada en el que se han invertido 15,1 millones de euros. Todas las viviendas implicadas en este proceso de rehabilitación van a mejorar su eficiencia energética en una media superior al 60%, lo que repercutirá en el nivel de ahorro de estos vecinos que han participado económicamente con 2,6 millones en la realización del proyecto. El resto del presupueto lo han aportado el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco con 9,2 millones, a través de los fondos PIIE, y el Ayuntamiento de San Sebastián con 3,2 millones.

Además de la rehabilitación profunda de los nueve edificios residenciales con elementos envolventes que incorporan aislamiento sobre las fachadas, cubiertas y soleros de las viviendas y protección contra incendios, esta transformación urbana en Altza también incluye la reurbanización de espacios públicos del barrio, intervenciones en el paisaje y mejoras de sostenibilidad y accesibilidad. Tal y como ha definido Eneko Goia, alcalde de Donostia, durante la visita realizada al barrio este lunes junto al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, este proyecto «constituye el programa de rehabilitación urbana más importante que ha realizado el Ayuntamiento en la ciudad durante los últimos años».

El consejero Itxaso ha remarcado durante la visita que en la política de vivienda «tenemos que mirar al futuro sin perder la vista al pasado». En su opinión, el debate a menudo se centra en la necesidad de edificar nuevas viviendas, «pero no podemos olvidar la necesidad fundamental de mantener, regenerar y modernizar lo que ya está construido, que es donde reside la mayoría de nuestras vecinas y vecinos». Es el caso de Altza, donde el 85% de las actuales viviendas fueron construidas antes de 1981. Esta actuación, ha señalado Itxaso, «reafirma nuestro compromiso de hacer de los barrios más antiguos, espacios totalmente habitables y con la misma calidad de vida que en cualquier vivienda de nueva construcción».

Recuperar espacios degradados

La regeneración de Altza se ha articulado en torno a varias actuaciones que combinan intervenciones en viviendas, servicios de proximidad, espacios públicos y sostenibilidad, y ha contado con la participación activa, además del Gobierno Vasco, de distintos departamentos municipales como Fomento de San Sebastián, Donostiako Etxegintza, Obras y Proyectos y Medio Ambiente.

La primera línea de trabajo se ha centrado en la rehabilitación profunda de los nueves edificios residenciales, que ha alcanzado a un total de 202 viviendas. Estas obras que tienen prevista su finalización antes de final de año. En el conjunto de actuaciones previstas, varias se encuentran ya en una fase muy avanzada. En Txapiñene 1 y en Elizasu 6 la obra alcanza un grado de ejecución de alrededor del 95%, lo que las sitúa prácticamente concluidas. También destacan las actuaciones en Elizasu 19, paseo de Altza 10, y Erroteta 6, con un 85% de obra ejecutada; las dos últimas incluyen la instalación de un nuevo ascensor al exterior de la alineación de fachada. En un estado intermedio se encuentra Erroteta Goikoa 2, que suma ya un 80% de ejecución y dispone igualmente de un ascensor exterior de nueva construcción. Y finalmente, Arriberri Grupo 2 con un nuevo ascensor exterior en construcción y Elizasu 8 con un 75% de avance de obra.

Otra de las intervenciones se ha dirigido a la reurbanización y mejora del entorno urbano, con el objetivo de recuperar espacios degradados y facilitar la accesibilidad a equipamientos básicos. Se han llevado a cabo tareas de renaturalización y recuperación de regatas en Auditz Akular, y está prevista la recuperación de suelos contaminados por amianto en la Vaguada de Larres, lo que supone una mejora ambiental de gran calado.

El proyecto también ha apostado con decisión por la sostenibilidad energética a través de la creación de comunidades energéticas locales. En este marco, se ha instalado una planta fotovoltaica en la cubierta del colegio público de Altza, que ya abastece a 13 edificios e instalaciones públicas del barrio, con una generación anual estimada de 98.075 kWh. Además, se ha iniciado la instalación de otra planta solar en el polideportivo de Altza, que producirá cerca de 377.505 kWh al año, en un esquema de autoconsumo compartido que beneficiará tanto al propio equipamiento como a otros suministros municipales.

Las viviendas participantes también se han sumado a un proceso de digitalización. A través de un sistema de sensores y monitorización de los datos de confort y consumo, se están recogiendo registros en tiempo real sobre la calidad del aire interior, incluyendo parámetros como la humedad, la temperatura, los niveles de CO₂ y el consumo energético.

Por último, se ha puesto en valor el paisaje y el patrimonio natural del barrio, con actuaciones centradas en el parque Lau Haizeta. Se han renovado los elementos de cartelería y se han diseñado nuevos recorridos medioambientales apoyados en códigos QR que facilitan la interpretación del entorno. Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio de frecuentación, que permitirá orientar futuras mejoras en este espacio natural, muy frecuentado por las y los vecinos de Altza.