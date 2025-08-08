Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Situación actual de los accesos a Bidebieta, con la mediana cortada impidiendo los giros a la izquierda para entrar y salir del barrio. C. S.

El acceso directo a Bidebieta seguirá cerrado un tiempo para testear la fluidez del tráfico

Los vecinos amenazan con movilizarse si no se vuelve a la ordenación anterior, sin tener que dar un rodeo hasta las rotondas de Contadores y Gomistegi para entrar y salir del barrio

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento ha decidido mantener cerrado de forma temporal el acceso directo a Bidebieta para analizar sus efectos en la circulación. Según anuncia la concejala ... de Movilidad, Olatz Yarza, tras la apertura de Mercadona en el barrio y antes de reponer el tráfico a su estado original, se está evaluando el impacto vial del nuevo supermercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El acceso directo a Bidebieta seguirá cerrado un tiempo para testear la fluidez del tráfico

El acceso directo a Bidebieta seguirá cerrado un tiempo para testear la fluidez del tráfico