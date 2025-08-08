El acceso directo a Bidebieta seguirá cerrado un tiempo para testear la fluidez del tráfico

El Ayuntamiento ha decidido mantener cerrado de forma temporal el acceso directo a Bidebieta para analizar sus efectos en la circulación. Según anuncia la concejala ... de Movilidad, Olatz Yarza, tras la apertura de Mercadona en el barrio y antes de reponer el tráfico a su estado original, se está evaluando el impacto vial del nuevo supermercado.

La delegada del PNV explica que durante la ejecución de las obras en el entorno del establecimiento alimentario, con los giros a izquierdas impedidos –tanto de entrada como de salida de Bidebieta– por los desvíos provisionales «se ha advertido una mejora en el transporte público, la seguridad vial y la fluidez del tráfico general, debido sobre todo al tiempo ganado por desactivar las fases rojas del ciclo semafórico». Yarza asegura que «se está en un periodo de evaluación de la situación del cruce en favor del interés de los vecinos, siempre abierto a que estos recuperen sus recorridos habituales».

Lo cierto es que los residentes llevaban ya días con la mosca detrás de la oreja. Desde el propio Departamento de Movilidad les comunicaron hace un mes que las obras no conllevarían cambios en los accesos al barrio, pero ante el avance de los trabajos empezaban a temerse lo peor.

Durante las obras de Mercadona se ha visto una «mejora» vial gracias a la anulación de los giros a la izquierda por la mediana

Las tareas de pintura realizadas esta semana sobre el asfalto les habían puesto sobreaviso y habían disparado las alarmas entre los residentes, que se miraban unos a otros en busca de información a la espera de una confirmación oficial, que por fin llega por boca de la responsable municipal del ramo.

Tal y como se ha dibujado la señalética horizontal sobre el asfalto, parecía claro que dos maniobras que los conductores venían realizando desde hace años –y que les facilitaban la vida– ya no estarán permitidas, al menos durante un periodo de tiempo.

Por un lado, el carril de entrada a Bidebieta para quienes bajan desde la rotonda de Contadores –frente a Gaiztarro– ha perdido la flecha de giro a la izquierda, de modo que los vehículos deben continuar recto hacia la rotonda de Gomistegi –popularmente conocida como la rotonda del Ancla– dar la vuelta y acceder al barrio desde la avenida Pasai San Pedro de camino a la gasolinera.

Y por otro, quienes quieran salir de Bidebieta y conectar directamente con la Variante se toparán con una nueva línea continua que les impedirá atravesar la mediana –ahora anulada por barreras New Jersey–, con lo que la única alternativa es subir hasta la rotonda de Contadores y hacer el cambio de sentido.

Movilidad destaca el «tiempo ganado» por la supresión de los semáforos pero se abre a «recuperar los recorridos habituales»

Los vecinos ya han tenido que dar estos rodeos durante las obras, pero con la promesa de que todo volvería a la normalidad una vez concluidos los trabajos de reurbanización del entorno del supermercado. Sin embargo, el pintado de las nuevas líneas y las informaciones –de fuentes no oficiales– sobre las verdaderas intenciones de Movilidad han llevado a la asociación Bideak a levantar la voz antes de que sea demasiado tarde.

Tramo «saturado»

«Conviene recordar que Bideak bloqueó en 2023 una propuesta del Departamento de Urbanismo que, sospechosamente, coincide con lo que ahora sufren nuestros vecinos: la desaparición de la entrada al barrio hacia la izquierda desde la rotonda de Contadores. También cabe recordar que esta asociación, en el Distrito Este, dejó meridianamente claro que no es aceptable ejecutar obra alguna sin tener en cuenta las repercusiones que ellas conllevan, como se da en este particular caso. Y, asimismo, deseamos subrayar que se está obligando a miles de vehículos a saturar un tramo viario (rotonda de Contadores-rotonda del Ancla) sin ninguna razón, aumentando por ello la contaminación ambiental y acústica que están ya padeciendo los vecinos residentes y colindantes a ese tramo mencionado», denuncian en un comunicado difundido este jueves.

Desde Bideak apuntan que han instado al Departamento de Movilidad a que «desbloquee con urgencia la restricción de acceso, apoyándose además en los cientos de quejas vecinales recibidas». Y advierten de que en caso de que no se atienda esta demanda, convocarán «movilizaciones y asambleas», reservándose el derecho de «actuar en aquellas instancias» que considere necesarias para «devolver» a los residentes de Bidebieta su «derecho a la libre movilidad».