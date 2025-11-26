Más de 235 eventos al año en el Boulevard, sin contar manifestaciones El informe sobre las actividades que se realizan cada año en la zona incluye fiestas, ferias, mercados, pruebas deportivas, actvidades culturales y de ocio

Buena parte de las manifestaciones de la ciudad empiezan y terminan en el Boulevard.

Cualquier evento que se precie pasa por el Boulevard, que se podría calificar como el corazón de la ciudad. Vivir junto al epicentro gastronómico y ... del ocio, en la entrada del conjunto monumental, a dos pasos del Kursaal y a uno de la playa de La Concha tiene su precio: convivir con al menos 235 eventos, sin contar las decenas de manifestaciones que empiezan y terminan aquí su recorrido.

El informe municipal realizado para analizar las actividades que se organizan a lo largo del año en el entorno de la Parte Vieja tiene varios apartados. El primero recoge las fiestas de la ciudad (Tamborrada, Semana Grande, Santo Tomás, Cabalgata de Reyes, Olentzero, Carnavales, Caldereros, Iñude eta Artzainak, hogueras de San Juan, Euskal Jaiak) y también las propias del barrio (las del Carmen y la del 31 de Agosto). Además se convocan en su interior cuatro fiestas de casas regionales. Hay 8 eventos culturales con indudable afección en el barrio (Zinemaldia, Jazzaldia, Euskaraldia, Musikagela Fest!, dantza Hirian Jaialdia y Zipristin) y la zona registra además 32 citas deportivas o solidarias. Hay 10 ferias o mercados y también se contabilizanlos 162 congresos que acogió el Kursaal en 2024 y que reunió a 120.000 espectadores, gran parte de los cuales entra a la Parte Vieja. Si además de los congresos se sumaran los 157 espectáculos que programa cada año el Kursaal (278.000 espectadores) se rozarían los 400 eventos con impacto en los vecinos de la zona.

