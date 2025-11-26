Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buena parte de las manifestaciones de la ciudad empiezan y terminan en el Boulevard. Gorka Estrada

Más de 235 eventos al año en el Boulevard, sin contar manifestaciones

El informe sobre las actividades que se realizan cada año en la zona incluye fiestas, ferias, mercados, pruebas deportivas, actvidades culturales y de ocio

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:35

Comenta

Cualquier evento que se precie pasa por el Boulevard, que se podría calificar como el corazón de la ciudad. Vivir junto al epicentro gastronómico y ... del ocio, en la entrada del conjunto monumental, a dos pasos del Kursaal y a uno de la playa de La Concha tiene su precio: convivir con al menos 235 eventos, sin contar las decenas de manifestaciones que empiezan y terminan aquí su recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 235 eventos al año en el Boulevard, sin contar manifestaciones

Más de 235 eventos al año en el Boulevard, sin contar manifestaciones