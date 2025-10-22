Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio y Zierbena, en una regata de la ACT. Arizmendi
Remo

Sin casos de dopaje en la ACT

La asociación de clubes destaca que los 93 controles realizados durante la temporada han sido negativos

DV

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:34

Durante la temporada 2025 la Asociación de Clubes de Traineras, a través de su Comité Antidopaje y Control de la Salud, ha realizado un total ... de 93 controles a los clubes participantes en Liga Eusko Label, en la Euskotren Liga y en los playoff de ambas competiciones, correspondiendo a 31 muestras recogidas en competición (26 de hombres y 5 de mujeres) y 62 fuera de competición (41 de hombres y 21 de mujeres).

