Sin casos de dopaje en la ACT

Durante la temporada 2025 la Asociación de Clubes de Traineras, a través de su Comité Antidopaje y Control de la Salud, ha realizado un total ... de 93 controles a los clubes participantes en Liga Eusko Label, en la Euskotren Liga y en los playoff de ambas competiciones, correspondiendo a 31 muestras recogidas en competición (26 de hombres y 5 de mujeres) y 62 fuera de competición (41 de hombres y 21 de mujeres).

La ACT explica en una nota que de cara a aumentar la eficacia de los controles mediante la búsqueda de «las sustancias y/o métodos prohibidos que son más propensos a ser objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares», se analizó la presencia de agentes estimulantes de la eritropoyesis en 7 muestras y factores liberadores de hormona del crecimiento en tres muestras, todas recogidas fuera de competición.

De la misma forma anuncia que todos los análisis de las muestras han sido realizados por el laboratorio de Control de Dopaje del IMIM de Barcelona, centro homologado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA) y sus resultados han reflejado la ausencia de cualquier sustancia o método prohibido.

Desde la ACT se quiere destacar, que en el compromiso adquirido en la lucha contra el dopaje y con la predisposición a mantener la colaboración de las últimas temporadas, se volvió a facilitar a la Agencia Vasca Antidopaje el acceso a la ficha de localizaciones de todos los deportistas de la ACT durante toda la pasada temporada. Todo ello para que, en el marco de sus competencias, pudieran realizar todos los controles que estimaran oportunos y así impulsar la lucha contra el dopaje en nuestra disciplina.