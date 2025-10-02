Mikel Arostegi entrenará a Kaiku la próxima temporada

Mikel Arostegi será el entrenador de Kaiku la próxima temporada. El técnico oriotarra relevará a Jon Elortegi al frente del club sestaoarra para buscar el ... retorno a la Liga Eusko Label, competición en la que ya dirigió con anterioridad a San Pedro y Orio.

Arostegi comenzó como remero en Orio, con un breve paso por Getaria, Zumaia y dos años en Astillero antes de recalar en San Pedro. Precisamente con el club pasaitarra debutó como entrenador en 2016 en sustitución de Aitor Balda, logrando la décima plaza en la Liga Eusko Label. Fue noveno las dos campañas siguientes, descendiendo a la ARC-1 en 2019. En la segunda categoría se mantuvo como entrenador dos años más antes de dejar el club para regresar a casa, a Orio, y hacerse cargo en 2024 de la primera embarcación aguilucha. Estuvo solo una campaña ya que el club decidió no renovarle y apostar por Iker Zabala.

En este 2025 Arostegi no ha entrenado a ningún club y ahora acepta el desafío de entrenar a Kaiku para intentar devolverlo a la máxima categoría.