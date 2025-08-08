Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anartz Gereño, el técnico de San Juan, posa junto a la patrona Laida Valderrama. Sara Santos
'Batelerak', decididas a recuperar su sitio en la élite

San Juan, segundade la Liga ETE tras ganar las tres últimas regatas, quiere coger la ola que le llevó a ser pentacampeona en La Concha y la Liga Euskotren

Xabier Manzanares

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:22

Todos los equipos tienen un inicio, un tramo de estabilidad y un final». San Juan, una de las traineras más laureadas del remo femenino, cuenta ... con una historia que más de un bote de la máxima competición de remo quisiera tener en su palmarés: cinco Banderas de La Concha y cinco Ligas Euskotren, entre muchos otros logros en competiciones como el Campeonato de Euskadi. El bote de las 'batelerak', cuya principal característica es ser uno de los barcos con mayor proyección de cantera, se sube de nuevo a la ola sobre la que remó durante su época dorada. Este año ocupa la segunda plaza de la clasificación general de la liga ETE, a tan solo un punto de la trainera de Zarautz. Y es que ambas embarcaciones parecen estar decididas a protagonizar un duelo de tú a tú en un final de temporada que promete emociones fuertes.

