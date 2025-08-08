'Batelerak', decididas a recuperar su sitio en la élite

Todos los equipos tienen un inicio, un tramo de estabilidad y un final». San Juan, una de las traineras más laureadas del remo femenino, cuenta ... con una historia que más de un bote de la máxima competición de remo quisiera tener en su palmarés: cinco Banderas de La Concha y cinco Ligas Euskotren, entre muchos otros logros en competiciones como el Campeonato de Euskadi. El bote de las 'batelerak', cuya principal característica es ser uno de los barcos con mayor proyección de cantera, se sube de nuevo a la ola sobre la que remó durante su época dorada. Este año ocupa la segunda plaza de la clasificación general de la liga ETE, a tan solo un punto de la trainera de Zarautz. Y es que ambas embarcaciones parecen estar decididas a protagonizar un duelo de tú a tú en un final de temporada que promete emociones fuertes.

«Hasta la fecha, la temporada es de sobresaliente. El objetivo era estar entre las cuatro primeras y conquistar alguna bandera, y así lo hemos hecho. Las chicas están haciendo un muy buen trabajo», afirma Anartz Gereño, el técnico de la trainera. Una de las características de la temporada es que se ha aumentado el número de regatas, de catorce a dieciséis, y se ha sumado una embarcación —para ser nueve— a la lista de botes que ocupan las filas de la categoría de plata. «Desde la pretemporada he recalcado al equipo que este año la competición iba a ser larga. Hay que saber llegar con fuerzas al tramo final de la liga y, quizás, con una plantilla tan joven como la nuestra, eso es lo que más nos puede llegar a costar», confiesa.

La media de edad de las remeras que ocupan las filas «es de 18 años», por lo que la proyección del equipo a futuro promete. Como en todas las plantillas, tener un equilibrio es esencial, y ese es el caso de la tripulación dirigida por Gereño, con veteranas como Oihana Cereijo y Maialen Arrazola. «La mayoría de las remeras son del pueblo. Hubo incorporaciones externas de última hora debido a que algunas lo tuvieron que dejar por los estudios, pero la mayoría de ellas siempre han sido nuestras», explica el de Pasai Donibane.

Dos años sin sacar trainera

No fueron años fáciles los que vivivieron las 'batelerak' tras convertirse en pentacampeonas de la Liga Euskotren y de la Bandera de La Concha. Tras el verano de 2018, «estuvimos dos años sin sacar equipo». La trainera continuó con el trabajo en las categorías inferiores durante los años que sirvieron como transición y, tras un largo periodo de adaptación, el año pasado decidieron lanzarse de nuevo al agua para volver a la élite del remo. La temporada no fue mala, al finalizar en quinto lugar, y este año parecen estar decididas a formar parte del playoff de ascenso.

Un total de cinco traineras formarán parte de la fase final de la temporada en la que estará en juego lograr el ascenso a la Liga Euskotren. El último bote de la máxima categoría está condenado a descender automáticamente, mientras que el penúltimo se la jugará a todo o nada junto con las dos primeras embarcaciones de la Liga ETE y las dos traineras de la competición gallega. «A pesar de ser una plantilla joven, no renunciamos a nada. En el caso de que logremos estar dentro del playoff, trataremos de dar lo máximo de nosotras. Queremos formar parte de la lucha», asegura. Éste no es el único frente de la trainera, ya que también tienen en el horizonte realizar una buena participación en La Concha. «Mi ilusión es dar una buena imagen, hacer una buena clasificación y quedarme satisfecho con el trabajo de las chicas».

Se avecina un último tramo de temporada en el que Zarautz y San Juan parecen decididas a liderar la general –empezando mañana (16.00 horas) por la Bandera de Camargo–, eso sí, sin perder de vista a Kaiku y Ondarroa, que están al acecho para aprovechar cualquier día malo de las dos primeras. «Habrá que pelear hasta el último momento, cada fin de semana es un mundo nuevo, y una mala calle o un mal día puede condenarte y hacerte perder la buena racha. Hay que seguir concentradas y dando lo mejor de nosotras», concluye el entrenador sanjuandarra.