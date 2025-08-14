Xabier Manzanares Jueves, 14 de agosto 2025, 06:58 Comenta Compartir

Se acerca el momento de la verdad en la temporada arraunlari y las dos embarcaciones zarauztarras pueden afirmar que están «satisfechas» con el papel que están desempeñando hasta la fecha. El bote masculino, en la ARC1, quizá se haya quedado con la miel en los labios, al marchar tercero en la clasificación general y quedarse, casi con toda seguridad, fuera de los playoffs de ascenso. En cambio, la trainera femenina parece decidida a prolongar la temporada, ya que es líder de la Liga ETE y participará en la ronda final en la que estará en juego la promoción a la Liga Euskotren. Nagore Arruti, muy satisfecha con la temporada de ambas embarcaciones, afrontará este fin de semana en Zarautz «una fiesta del remo», con la disputa de las banderas del pueblo.

– Temporada ilusionante con los dos botes, ¿no?

– Sabíamos que las dos traineras llegarían en muy buena forma al inicio de las ligas. A las chicas se les veía con hambre de dar guerra en la Liga ETE y así lo están haciendo. Por el contrario, si nos fijamos en la temporada pasada, podríamos decir que el bote masculino también ha superado las expectativas, ya que finalizaron el verano anterior en sexta posición y ahora van terceros.

ARC-1 «Este año hemos podido luchar por banderas, lo que demuestra que la plantilla vapor buen camino»

– ¿Los de Asier Puertas se han quedado con la miel en los labios?

– El objetivo era mejorar respecto al año pasado y eso lo han logrado. Se ha luchado por banderas, lo que demuestra que la plantilla va por buen camino. Quizá nos hemos quedado con un poco de pena, ya que por momentos en la temporada hemos ocupado esa ansiada segunda plaza. Salvo sorpresa mayúscula, serán Santurtzi y Arkote los que logren avanzar a la siguiente fase.

– Se han escapado banderas que quizás eran posible conquistar.

– Hay que fallar muy poco para poder estar arriba en la clasificación. Cada club suele tener una mala regata y nosotros lo hemos pagado, ya que Arkote no ha cometido casi fallos durante los fines de semana. Han hecho un buen trabajo. En muchas ocasiones, la regularidad es la que lleva a un equipo al playoff.

Liga ETE «Es imposible no pensar en los playoffs, habrá que estar atentas a las embarcacionesde la Liga gallega»

– ¿Espera sorpresas en estas últimas tres regatas?

– A priori, Castro no es un lugar donde las traineras suelan sorprender. No se esperan malas condiciones meteorológicas para mañana y eso da pie a que los habituales lideren la prueba. El sábado, donde estará en juego la bandera de casa, parece que el mar estará plato y no habrá mucho viento. De todos modos, lucharemos con todo. Y por último, la Ikurriña de la Villa de Bilbao, en la que ya estará todo vendido.

– Las chicas están aguantando en las últimas semanas el empuje de San Juan en la Liga ETE.

– Ya lo recalqué al inicio de la Liga. La trainera femenina hizo un muy buen invierno y eso daba indicios de cómo se iba a presentar la temporada. La plantilla está dándolo todo y eso tiene recompensa. Tenemos opciones clarísimas de formar parte de la promoción y eso es una gran alegría.

– La rivalidad con San Juan es total, ¿cómo lo está llevando?

– Es bonito ver a dos botes luchar los fines de semana por una bandera, creo que aporta mucho a la Liga. Hemos vivido muchos duelos de tú a tú, a veces ha caído del lado de una y otras veces del lado de la otra.

– ¿Piensa ya en los playoff?

– Es imposible no pensar en los playoffs. Tenemos muchas ganas de formar parte de esa tanda, aunque será muy difícil destacar entre los botes. No solamente hay que poner el foco en San Juan, sino que también hay que estar atentas a las rivales de la Liga gallega de traineras y al bote que luche por la permanencia en la Liga Euskotren.

Ikurriña de Zarautz «Es un día muy grande para el pueblo, queremos que el sábado la gente se vuelque con nuestras dos traineras»

– Este fin de semana toca la Ikurriña de Zarautz, ¿en qué estado de forma llegan?

– Las condiciones serán favorables pero, como ya se sabe, nada es previsible en la mar. La fiesta del remo comenzará el sábado a la mañana con la Liga ETE, después será el turno de la ARC-1 y, a la tarde, las dos pruebas de la Primera División. Una siempre quiere hacerlo bien en su casa. Sabemos que no será fácil, pero lo intentaremos. El domingo también competirán los botes en la Liga Eusko Label y Euskotren y para nosotros es un orgullo acoger dichas competiciones.

– ¿Algún mensaje para los aficionados del pueblo?

– Queremos que la gente se vuelque con nuestras dos traineras. Es un día muy grande para el pueblo. Somos conscientes de que es difícil arraigar el remo en Zarautz, ya que se practican muchos deportes. De todos modos, esperamos el apoyo de la afición durante todo el fin de semana.